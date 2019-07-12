Додано: Суб 13 лип, 2019 11:48

Starikan написав: vitaliian написав: detroytred люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь. люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь.

Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус). Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус).

Не совсем так.Да, в мире товарно-денежных отношений, где не все могут себе позволить либо иметь собственных наемных работников либо пассивный доход, есть нечто от рабовладельческого строя. Остается только сравнивать, где "рабов" лучше кормят и лучше о них заботятся.Недавно разговаривал с человеком, речь шла о таком аспекте демографии, как продолжительность жизни, она рассказала недавний случай - была в Нидерландах и случайно попала на кладбище - думала, что это парк. Кладбище новое достаточно - в основном могилы после 2000 года. Обратила внимание, что большинство умерших прожили больше 90 лет.Сравните со средней продолжительностью жизни в Украине.