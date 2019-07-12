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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3532353335343535> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 189 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 34 Громадянська позиція 6% 11 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 6% 11 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 41 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 189 Додано: Суб 13 лип, 2019 11:53 shapo написав: Starikan написав: shapo написав: По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.

И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской

Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?

У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить. Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить.

1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и в



Украине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.

2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам 1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и вУкраине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам

Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).

То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 13 лип, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 30765 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 11:55 rjkz написав: Starikan написав: freeze написав: Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого. Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого. А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками. А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.

И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию? И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию? Дуже просто

У всіх цих персонажів э одна спільна риса-популізм...

В чому суть будь-якого популізму?

Суть проста-головне правильно поділити...

Але завжди настає момент коли ділити стає нічого- тоді популізм закінчується і приходить диктатура ,яка заганяє бидло в концтабір і створює матеріальні блага для наступних поколінь популістів...

Є друга модель - капіталістична

Ти заробляєш капітал і якщо популісти пробують в тебе його забрати- ти просто переміщаєш цей капітал за кордон....При чому , внаслідок того що популістичні ідеї перемагають частенько - капітал віртуалізується і тепер не боїться що хтось приватизує стіни якогось заводу, приклад того самого Ахметова в допомогу - його імперія на 90% знаходилась на території ОРДЛО... цю імперію ОРДЛО націоналізувало і... люди в ОРДЛО залишились без роботи , а Ахметов як був найбагатшою людиною України - так і залишився.



Тому треба не переживати за чергового популіста-треба створювати свій власний капітал і не обовязково він повинен складатись з стін -інтелектуальні права,алгоритми роботи,мобільні інструменти - це також капітал, при чому цей капітал жоден зеленський чи сталін забрати не зможе. Дуже простоУ всіх цих персонажів э одна спільна риса-популізм...В чому суть будь-якого популізму?Суть проста-...Але завжди настає момент коли ділити стає нічого- тоді популізм закінчується і приходить диктатура ,яка заганяє бидло в концтабір і створює матеріальні блага для наступних поколінь популістів...Є друга модель - капіталістичнаТи заробляєш капітал і якщо популісти пробують в тебе його забрати- ти просто переміщаєш цей капітал за кордон....При чому , внаслідок того що популістичні ідеї перемагають частенько - капітал віртуалізується і тепер не боїться що хтось приватизує стіни якогось заводу, приклад того самого Ахметова в допомогу - його імперія на 90% знаходилась на території ОРДЛО... цю імперію ОРДЛО націоналізувало і... люди в ОРДЛО залишились без роботи , а Ахметов як був найбагатшою людиною України - так і залишився.Тому треба не переживати за чергового популіста-треба створювати свій власний капітал і не обовязково він повинен складатись з стін -інтелектуальні права,алгоритми роботи,мобільні інструменти - це також капітал, при чому цей капітал жоден зеленський чи сталін забрати не зможе. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21171 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 11:57 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав:

А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?

Или это нога, кого надо нога? А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?Или это нога, кого надо нога?



Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.



И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда? Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда?



Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела.

Разве не за это голосовали 73 процента Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела.Разве не за это голосовали 73 процента



Видите-ли, в суде есть как минимум 4 стороны.

Собственно суд, который принимает решение и выносит приговор, подсудимый - лицо на кого обращено вынесение приговора, прокурор (прокуратура) - сторона обвинения и адвокат - сторона защиты.

Сложно себе представить суд, в котором сторона обвинения будет защищать...но именно так и происходит в Украине, когда генпрокурор - кум того, кого надо судить.

Давайте подождем смены генпрокурора, раз уж эта рада не удосужилась выполнить свою обязанность и уволить по требованию Президента, а потом посмотрим. Глядишь, и юга яйцеглот на одной скамейке сядет с порохом свиноконями и прочей мерзостью. А потом, надеюсь, увидеть шоу с ребятками помельче - АМКУ, НКРЕ и тп. Видите-ли, в суде есть как минимум 4 стороны.Собственно суд, который принимает решение и выносит приговор, подсудимый - лицо на кого обращено вынесение приговора, прокурор (прокуратура) - сторона обвинения и адвокат - сторона защиты.Сложно себе представить суд, в котором сторона обвинения будет защищать...но именно так и происходит в Украине, когда генпрокурор - кум того, кого надо судить.Давайте подождем смены генпрокурора, раз уж эта рада не удосужилась выполнить свою обязанность и уволить по требованию Президента, а потом посмотрим. Глядишь, и юга яйцеглот на одной скамейке сядет с порохом свиноконями и прочей мерзостью. А потом, надеюсь, увидеть шоу с ребятками помельче - АМКУ, НКРЕ и тп. rjkz

Повідомлень: 9693 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:01 airmax78 написав: Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).

То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.

1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег

2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман 1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1574 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:03 airmax78 написав: Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически. Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.



Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.



А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.



Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем. Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем. freeze 4 Повідомлень: 12226 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:10 freeze написав: airmax78 написав: Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически. Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.



Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.



А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.



Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем. Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем.

История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.

Но народу ставят проверенный номер: антиутопию о том как Голобородько всех победит в шлеме. За кого вас держат? История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.Но народу ставят проверенный номер: антиутопию о том как Голобородько всех победит в шлеме. За кого вас держат? airmax78 Повідомлень: 30765 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:14 shapo написав: airmax78 написав: Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).

То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.

1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег

2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман 1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман

Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше. Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше. airmax78 Повідомлень: 30765 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:18 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.



Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка. Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка. freeze 4 Повідомлень: 12226 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:22 freeze написав: airmax78 написав: История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.



Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка. Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.

Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе. Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе. airmax78 Повідомлень: 30765 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 12:38 freeze написав: Бывший глава "Правого сектора" предложил захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину.

В европейской столице фигачить из гранатомёта по редакции СМИ.



Как сказал бы Вова Путин, это просто праздник какой-то. Бывший глава "Правого сектора" предложил захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину.В европейской столице фигачить из гранатомёта по редакции СМИ.Как сказал бы Вова Путин, это просто праздник какой-то.



Да, и начать предлагаю с Могерини - так сказать, интегрировать ЕС в Украину Если гора не идет к Магомету, значит...



М-да, с такими патриотами и сепары не нужны... Да, и начать предлагаю с Могерини - так сказать, интегрировать ЕС в УкраинуЕсли гора не идет к Магомету, значит...М-да, с такими патриотами и сепары не нужны... zРадио

Повідомлень: 2924 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3532353335343535> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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