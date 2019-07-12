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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 189
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
11
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:42

  shapo написав:1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег

Де Ви находите таксі і маршрутки в яких не страшно їздити і щоб ще було й комфортно?
Хіба що по спальному району 1-2 зупинки і не в час пік! Хоча я завжди віддаю перевагу пройти їх пішки, ніж проїхати в маршрутці. Та й взагалі маршрутками користуюсь добре якщо 1раз на місяць, а таксі 1 раз в три місяці. Єдиний вид транспорту, якому я надаю перевагу перед власним авто - метро! І тільки коли буваю в Києві. І тільки коли потрібні мені об*єкти знаходяться в межах 1-2 км. від станції метро. В усіх інших випадках, навіть в Києві, віддаю перевагу власному авто. І нервів це точно вартує менше, а безпеки більше, а про зручність я взагалі мовчу!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:56

  airmax78 написав:Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше.

По-любому такси по городу дешевле, чем приобретение и содержание своего авто-проверено на личном опыте.
Хотите ехать с кондиционером ищите лучшие варианты, хотите сэкономить - тоже полно предложений, тем более что минимум 90% нелегалы без лицензий, а совсем экономно - в метро или на маршрутку. И как можно больше ходить - двойная польза
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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