|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:57
vano80 написав: freeze написав: vano80 написав:
А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?
Или это нога, кого надо нога?
Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.
И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда?
Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела.
Разве не за это голосовали 73 процента
Видите-ли, в суде есть как минимум 4 стороны.
Собственно суд, который принимает решение и выносит приговор, подсудимый - лицо на кого обращено вынесение приговора, прокурор (прокуратура) - сторона обвинения и адвокат - сторона защиты.
Сложно себе представить суд, в котором сторона обвинения будет защищать...но именно так и происходит в Украине, когда генпрокурор - кум того, кого надо судить.
Давайте подождем смены генпрокурора, раз уж эта рада не удосужилась выполнить свою обязанность и уволить по требованию Президента, а потом посмотрим. Глядишь, и юга яйцеглот на одной скамейке сядет с порохом свиноконями и прочей мерзостью. А потом, надеюсь, увидеть шоу с ребятками помельче - АМКУ, НКРЕ и тп.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:01
airmax78 написав:
Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).
То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.
1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег
2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:03
airmax78 написав:
Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.
Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.
А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.
Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12226
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 5241 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:10
freeze написав: airmax78 написав:
Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.
Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.
А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.
Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем.
История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.
Но народу ставят проверенный номер: антиутопию о том как Голобородько всех победит в шлеме. За кого вас держат?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:14
shapo написав: airmax78 написав:
Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).
То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.
1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег
2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман
Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:18
airmax78 написав:История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.
Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12226
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 5241 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:22
freeze написав:
airmax78 написав:История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.
Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.
Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:38
freeze написав:
Бывший глава "Правого сектора" предложил захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину.
В европейской столице фигачить из гранатомёта по редакции СМИ.
Как сказал бы Вова Путин, это просто праздник какой-то.
Да, и начать предлагаю с Могерини - так сказать, интегрировать ЕС в Украину
Если гора не идет к Магомету, значит...
М-да, с такими патриотами и сепары не нужны...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2924
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:42
shapo написав:
1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег
Де Ви находите таксі і маршрутки в яких не страшно їздити і щоб ще було й комфортно?
Хіба що по спальному району 1-2 зупинки і не в час пік! Хоча я завжди віддаю перевагу пройти їх пішки, ніж проїхати в маршрутці. Та й взагалі маршрутками користуюсь добре якщо 1раз на місяць, а таксі 1 раз в три місяці. Єдиний вид транспорту, якому я надаю перевагу перед власним авто - метро! І тільки коли буваю в Києві. І тільки коли потрібні мені об*єкти знаходяться в межах 1-2 км. від станції метро. В усіх інших випадках, навіть в Києві, віддаю перевагу власному авто. І нервів це точно вартує менше, а безпеки більше, а про зручність я взагалі мовчу!
-
Кармелюк
-
1
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 26.08.12
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:56
airmax78 написав:
Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше.
По-любому такси по городу дешевле, чем приобретение и содержание своего авто-проверено на личном опыте.
Хотите ехать с кондиционером ищите лучшие варианты, хотите сэкономить - тоже полно предложений, тем более что минимум 90% нелегалы без лицензий, а совсем экономно - в метро или на маршрутку. И как можно больше ходить - двойная польза
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|