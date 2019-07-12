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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3533353435353536> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 190 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 18% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 27% 52 Опозиційна платформа - За життя 6% 11 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 41 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 190 Додано: Суб 13 лип, 2019 12:58 Кармелюк написав: В усіх інших випадках, навіть в Києві, віддаю перевагу власному авто. І нервів це точно вартує менше, а безпеки більше, а про зручність я взагалі мовчу! В усіх інших випадках, навіть в Києві, віддаю перевагу власному авто. І нервів це точно вартує менше, а безпеки більше, а про зручність я взагалі мовчу!

Особенно утром с левого берега на правый, а вечером наоборот Особенно утром с левого берега на правый, а вечером наоборот Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:14 ... зачистка триває))) ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6586 З нами з: 19.10.15 Подякував: 448 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:26 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Житомир скандирует новые лозунги Порошенка:



https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1149642694366396421 Житомир скандирует новые лозунги Порошенка:

Пороха утопили в мизерном рейтинге Шария. Теперь все выступления ПАП включают в себя воинственные речи тигра против маленькой мышки. Пороха утопили в мизерном рейтинге Шария. Теперь все выступления ПАП включают в себя воинственные речи тигра против маленькой мышки.

противника выбирает по способностям.

захотел дебатов с Зеленским и ...проиграл с космическим счетом.

теперь моська нашла слона на которого не страшно гавкать противника выбирает по способностям.захотел дебатов с Зеленским и ...проиграл с космическим счетом.теперь моська нашла слона на которого не страшно гавкать rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:34 airmax78 написав: rjkz написав: Starikan написав: А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками. А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.





И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию? И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?

Уровнем интеллекта и образования. Уровнем интеллекта и образования.



И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой? И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой? rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:49 airmax78 написав: shapo написав: Starikan написав: Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?

У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить. Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить.

1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и в



Украине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.

2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам 1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и вУкраине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам

Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).

То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.



Макс, не натягивайте ненатягуемое.

Вы-же не хотите снять аэродром на выселках? Только в промежутке КИМО-Печерск. И не хотите абы что, а нечто по Вашей короне.

Так и сравнивайте пригород Нью-Йорка с пригородом Киева и центр Киева с центром Нью-Йорка. Ну и состояние тоже.

В пригороде Нью-Йорка (скажем Байон, Вудбридж или Хобокен) цены начинаются от 1500 за 1 бедрум, если отъехать подальше, то можно найти и за 1200, но это либо будет совсем очень далеко (часа 1,5 до Нью-Йорка на машине, но тогда уже надо сравнивать с Белой Церковью или Уманью) или это будет очень неспокойная локация типа Оранжа, Нью-Арка, Джерси-Сити. Только с кухонной мебелью и техникой. И состояние и "Ылитность" - не то, что Вы хотите. А в хорошем блоке Нижнего Манхеттена студия стартует от 4-5 куе (и это еще и поискать и погоняться надо). И это корей всего будет старое жилье. В пригороде Нью-Йорка новая квартира в новострое начинается от 4 куе.

И Где Вы хотите и можете арендовать? Макс, не натягивайте ненатягуемое.Вы-же не хотите снять аэродром на выселках? Только в промежутке КИМО-Печерск. И не хотите абы что, а нечто по Вашей короне.Так и сравнивайте пригород Нью-Йорка с пригородом Киева и центр Киева с центром Нью-Йорка. Ну и состояние тоже.В пригороде Нью-Йорка (скажем Байон, Вудбридж или Хобокен) цены начинаются от 1500 за 1 бедрум, если отъехать подальше, то можно найти и за 1200, но это либо будет совсем очень далеко (часа 1,5 до Нью-Йорка на машине, но тогда уже надо сравнивать с Белой Церковью или Уманью) или это будет очень неспокойная локация типа Оранжа, Нью-Арка, Джерси-Сити. Только с кухонной мебелью и техникой. И состояние и "Ылитность" - не то, что Вы хотите. А в хорошем блоке Нижнего Манхеттена студия стартует от 4-5 куе (и это еще и поискать и погоняться надо). И это корей всего будет старое жилье. В пригороде Нью-Йорка новая квартира в новострое начинается от 4 куе.И Где Вы хотите и можете арендовать? rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:54 freeze написав: airmax78 написав: Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически. Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.



Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.



А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.



Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем. Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем.



Вообще-то - ДА!

Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?

Почему надо с Зеленского начинать?

И почему прям с утра?

Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.

"АлЁ! Шозанаезды?"

И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.

Мы-же все за честность? Вообще-то - ДА!Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?Почему надо с Зеленского начинать?И почему прям с утра?Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло."АлЁ! Шозанаезды?"И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.Мы-же все за честность? rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 13:58 airmax78 написав: shapo написав: airmax78 написав: Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).

То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка. Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.

1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег

2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман 1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман

Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше. Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше.



так в чем проблема?

Вы бизнес классом летаете или эконом?

В эконом не дают винную карту и сырную тарелку, нет хрусталя и фарфоровых тарелок.

Это есть в бизнес-классе, но стоит это дороже. А самолет-то один. так в чем проблема?Вы бизнес классом летаете или эконом?В эконом не дают винную карту и сырную тарелку, нет хрусталя и фарфоровых тарелок.Это есть в бизнес-классе, но стоит это дороже. А самолет-то один. rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 14:01 airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав: История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.



Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка. Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.

Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе. Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе.



А как надо было?

как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица) А как надо было?как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица) rjkz

Повідомлень: 9699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 14:08 rjkz написав: airmax78 написав: freeze написав:

Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка. Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.

Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе. Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе.



А как надо было?

как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица) А как надо было?как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица)

Так и Зе сделал абсолютно то же самое, за что так критиковали Пороха. Беда только в том, что люди которыми себя окружал Порох, в профессиональном плане были на две головы выше, чем те, кем себя Зе окружает. Т.е. если подойти без эмоций и субъективных оценок, по результатам президетских выборов имеем качество исполнительной власти на 2 головы ниже, чем было.

Теперь осталось то же самое сделать и с законодательной властью - и заживем. Таки Беня и Ко (я не думаю, что он это один провернул) наводит в стране управляемый хаос. Так и Зе сделал абсолютно то же самое, за что так критиковали Пороха. Беда только в том, что люди которыми себя окружал Порох, в профессиональном плане были на две головы выше, чем те, кем себя Зе окружает. Т.е. если подойти без эмоций и субъективных оценок, по результатам президетских выборов имеем качество исполнительной власти на 2 головы ниже, чем было.Теперь осталось то же самое сделать и с законодательной властью - и заживем. Таки Беня и Ко (я не думаю, что он это один провернул) наводит в стране управляемый хаос. airmax78 Повідомлень: 30769 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 14:08 панду гэть! 15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде из платного паркинга в Виннице. С одной стороны контролер паркинга. Его соперники - команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения "Национального корпуса"



Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 лип, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2810 З нами з: 06.04.16 Подякував: 696 раз. Подякували: 799 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3533353435353536> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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