|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:58
Кармелюк написав:
В усіх інших випадках, навіть в Києві, віддаю перевагу власному авто. І нервів це точно вартує менше, а безпеки більше, а про зручність я взагалі мовчу!
Особенно утром с левого берега на правый, а вечером наоборот
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:14
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6586
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 446 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:26
vitaliian написав:
Пороха утопили в мизерном рейтинге Шария. Теперь все выступления ПАП включают в себя воинственные речи тигра против маленькой мышки.
противника выбирает по способностям.
захотел дебатов с Зеленским и ...проиграл с космическим счетом.
теперь моська нашла слона на которого не страшно гавкать
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:34
airmax78 написав: rjkz написав:
Starikan написав:
А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
Уровнем интеллекта и образования.
И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:49
airmax78 написав: shapo написав: Starikan написав:
Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?
У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить.
1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и в
Украине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.
2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам
Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).
То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.
Макс, не натягивайте ненатягуемое.
Вы-же не хотите снять аэродром на выселках? Только в промежутке КИМО-Печерск. И не хотите абы что, а нечто по Вашей короне.
Так и сравнивайте пригород Нью-Йорка с пригородом Киева и центр Киева с центром Нью-Йорка. Ну и состояние тоже.
В пригороде Нью-Йорка (скажем Байон, Вудбридж или Хобокен) цены начинаются от 1500 за 1 бедрум, если отъехать подальше, то можно найти и за 1200, но это либо будет совсем очень далеко (часа 1,5 до Нью-Йорка на машине, но тогда уже надо сравнивать с Белой Церковью или Уманью) или это будет очень неспокойная локация типа Оранжа, Нью-Арка, Джерси-Сити. Только с кухонной мебелью и техникой. И состояние и "Ылитность" - не то, что Вы хотите. А в хорошем блоке Нижнего Манхеттена студия стартует от 4-5 куе (и это еще и поискать и погоняться надо). И это корей всего будет старое жилье. В пригороде Нью-Йорка новая квартира в новострое начинается от 4 куе.
И Где Вы хотите и можете арендовать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:54
freeze написав: airmax78 написав:
Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически.
Это вам кажется, что кого-то развели. Это обычная предвыборная борьба, кто ярче и убедительно говорит, тот и побеждает. Желательно еще, чтобы был положительный бэкграунд этих обещаний, но поскольку у всех, кроме Зеленского, нет положительной истории, то остался Зеленский, который пока вообще без истории.
А выйти на авансцену с унылым лицом как Порошенко и сказать будет рост в 2-3 процента, то есть вы через пять лет не почувствуете реально никаких улучшений, а в АТО еще пять лет будут стрелять со средней скоростью один погибший военный в день, Свинарчуки будут просто компенсировать ущерб, если их поймают и всё. Если вы всего этого хотите, то выберите меня - ваш Черчилль.
Кто-то удивляется, что после этого он летит как фанера над Парижем.
Вообще-то - ДА!
Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?
Почему надо с Зеленского начинать?
И почему прям с утра?
Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.
"АлЁ! Шозанаезды?"
И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.
Мы-же все за честность?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:58
airmax78 написав: shapo написав: airmax78 написав:
Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются).
То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.
1)Какая вам разница на чем ехать, в такси, маршрутке или собственной машине кроме сбереженных нервов, а часто и денег
2) Не знаю что у вас за запросы, но аренда в Киеве есть на любой вкус и карман
Ну, деньги с такси уже не сбережешь. На днях с Демеевки на Лукьяновку (ехать 7 км максимум) 150 грн. Уклоном. КОндиционер в машине выключен. Прошу включить. Вы заказали "Стандарт", а кондицинер предусмотрен только для "Комфорта" и выше.
так в чем проблема?
Вы бизнес классом летаете или эконом?
В эконом не дают винную карту и сырную тарелку, нет хрусталя и фарфоровых тарелок.
Это есть в бизнес-классе, но стоит это дороже. А самолет-то один.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:01
airmax78 написав: freeze написав:
airmax78 написав:История уже какая-никакая есть и у Зеленского: и Богдан и Баканов и ньюСемочка и Юзик. Эпичные выступления опять же.
Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.
Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе.
А как надо было?
как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9699
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:08
rjkz написав: airmax78 написав: freeze написав:
Ну какая история может быть у Зеленского, если экстраполировать 50 дней пятилетнего строка каденции на человеческую жизнь это примерно как уровень двухлетнего ребенка.
Няньками он себя уже очень стремными окружил и продолжает в том же духе.
А как надо было?
как ющ - любыми друзями? или как офощ - сокамерниками? или как порох - торговыми патнерами? (не удивлюсь, если это все - одни и теже лица)
Так и Зе сделал абсолютно то же самое, за что так критиковали Пороха. Беда только в том, что люди которыми себя окружал Порох, в профессиональном плане были на две головы выше, чем те, кем себя Зе окружает. Т.е. если подойти без эмоций и субъективных оценок, по результатам президетских выборов имеем качество исполнительной власти на 2 головы ниже, чем было.
Теперь осталось то же самое сделать и с законодательной властью - и заживем. Таки Беня и Ко (я не думаю, что он это один провернул) наводит в стране управляемый хаос.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:08
15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде из платного паркинга в Виннице. С одной стороны контролер паркинга. Его соперники - команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения "Национального корпуса"
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 13 лип, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2810
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|