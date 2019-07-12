ночью салют был.
Мамке его 80 осенью,накатим по 80,но потом
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:18
Re: Політичні дискусії
ребят,73 процентные,накатим по 50 за юбиляра,помянем
ночью салют был.
Мамке его 80 осенью,накатим по 80,но потом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|