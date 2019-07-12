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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3533353435353536

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 190
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
27%
52
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:18

Re: Політичні дискусії

ребят,73 процентные,накатим по 50 за юбиляра,помянем https://glavred.info/life/314050-oles-b ... telya.html
ночью салют был.
Мамке его 80 осенью,накатим по 80,но потом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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