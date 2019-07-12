ночью салют был.
Мамке его 80 осенью,накатим по 80,но потом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:18
Re: Політичні дискусії
ребят,73 процентные,накатим по 50 за юбиляра,помянем
ночью салют был.
Мамке его 80 осенью,накатим по 80,но потом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 13 лип, 2019 14:41
С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?)
С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом.
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:13
Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам.
А что сейчас и откуда информация про эти замеры ?
Смотрю что выдает Париматч. Неделю назад предлагалось на "больше-меньше" 206 депутатов во фракции, сейчас уже 225, т.е. считают, что СН может иметь большинство без поддкржки других фракций.
По партийным спискам неделю назад давали на "больше-меньше" 41.5%, сегодня 46.5% .
Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов.
Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ...
Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ?
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16
Все, кроме "лона триединого русского народа" и "богоизбранности православия" - правда.
И про атрибутику национализма, и про пораженческий гимн, и про стрельбу себе в ногу на майдане (я бы даже сказал - куда-то повыше), и про разделение ненавистью...
PS: мать его очень жаль. Живет лишь одним - чтобы всем известные убийцы были наказаны по закону...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лип, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:22
С 2018-го года Порошенко сам ничего умного не говорил (и не делал). "Імперія, отстаточне прощавай" и "Свій томос, своя церква". Какой-то репортаж из средневековья!
Мадуро с риторикой и потугами о национальной криптовалюте - просто нобелевский лауреат на фоне Порошенко последних лет
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:35
Полнейший чес про Нью-Йорк! Если ты и был там, то 2 ночи в гостинице. О местном рынке аренды ты не знаешь ни-че-го.
Аренда жилой недвижимости в Нью-Йорке (пригороде) в 6 раз дороже, чем в Киеве (пригороде). И той, где приятно жить, и той, где неприятно.
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:37
Програма партії "Голос"
Команда партії "Голос"
Чому я за "Голос"?
Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді.
У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди.
"Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:45
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.
А сейчас так же клоуна включили.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:51
Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?
PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
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