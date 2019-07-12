Додано: Суб 13 лип, 2019 15:13

freeze написав: Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.



По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.

Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.



Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада. Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.

Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам.А что сейчас и откуда информация про эти замеры ?Смотрю что выдает Париматч. Неделю назад предлагалось на "больше-меньше" 206 депутатов во фракции, сейчас уже 225, т.е. считают, что СН может иметь большинство без поддкржки других фракций.По партийным спискам неделю назад давали на "больше-меньше" 41.5%, сегодня 46.5% .Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов.Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ...Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ?