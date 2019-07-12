Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
Уровнем интеллекта и образования.
И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой?
С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?) С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом.
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам. А что сейчас и откуда информация про эти замеры ? Смотрю что выдает Париматч. Неделю назад предлагалось на "больше-меньше" 206 депутатов во фракции, сейчас уже 225, т.е. считают, что СН может иметь большинство без поддкржки других фракций. По партийным спискам неделю назад давали на "больше-меньше" 41.5%, сегодня 46.5% . Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов. Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ... Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ?
airmax78 написав:Как может быть не нужна машина в городе, в котором единственным +/-приемлемым общественным транспортом является метро, а в полосе движения наземного общественного транспорта едут все кому не лень (в лучшем случае - в худшем - паркуются). То же самое с арендой - что-то более-менее приличное, где хочется жить, арендовать стоит примерно так, как-будто оно находится не в Киеве, а в пригороде Нью Йорка.
Полнейший чес про Нью-Йорк! Если ты и был там, то 2 ночи в гостинице. О местном рынке аренды ты не знаешь ни-че-го.
Аренда жилой недвижимости в Нью-Йорке (пригороде) в 6 раз дороже, чем в Киеве (пригороде). И той, где приятно жить, и той, где неприятно.
Програма партії "Голос" https://goloszmin.org Команда партії "Голос" https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/ Чому я за "Голос"? Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді. У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди. "Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.
rjkz написав: Вообще-то - ДА! Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал? Почему надо с Зеленского начинать? И почему прям с утра? Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло. "АлЁ! Шозанаезды?" И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять. Мы-же все за честность?
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты. А сейчас так же клоуна включили.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
rjkz написав: Вообще-то - ДА! Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал? Почему надо с Зеленского начинать? И почему прям с утра? Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло. "АлЁ! Шозанаезды?" И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять. Мы-же все за честность?
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты. А сейчас так же клоуна включили.
Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость? PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
stm написав:PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
Свят вірить в себе і в команду.А команда вірить у Свята.Подивіться на першу тридцятку,там є люди,які в житті не думали,що колись підуть у політику.Але зараз об"єднались навколо Свята. П.С.Доречі,"Голос" не є партією лідерського типу,як БПП чи БЮТ.Святослав в голосуванні по всім питанням всередині партії має один голос,як і всі.Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.Через 10 років Святослав вже не буде балотуватись,а партія "Голос" залишиться.Для порівняння - БЮТа не стане,як тільки ЮВТ піде з політики.
airmax78 написав:[ Уровнем интеллекта и образования.
И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой?
С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?) С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом.
Інтелект там відсутній. Зовсім!
Звідки йому взятись? По друге, навіщо клоуну інтелект? Його справа - їхати на одноколесному велосипеді ', жонглювати м'ячиками і обіцяти, що нічого не пообіцяє.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців