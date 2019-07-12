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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 16:09
stm написав: pesikot написав: rjkz написав:
Вообще-то - ДА!
Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?
Почему надо с Зеленского начинать?
И почему прям с утра?
Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.
"АлЁ! Шозанаезды?"
И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.
Мы-же все за честность?
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.
А сейчас так же клоуна включили.
Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?
PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.
P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:24
airmax78 написав:
P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?
оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.
В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:25
tea написав: stm написав:
PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
Свят вірить в себе і в команду.А команда вірить у Свята.Подивіться на першу тридцятку,там є люди,які в житті не думали,що колись підуть у політику.Але зараз об"єднались навколо Свята.
П.С.Доречі,"Голос" не є партією лідерського типу,як БПП чи БЮТ.Святослав в голосуванні по всім питанням всередині партії має один голос,як і всі.Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.Через 10 років Святослав вже не буде балотуватись,а партія "Голос" залишиться.Для порівняння - БЮТа не стане,як тільки ЮВТ піде з політики.
досить самовпевнені твердження.
для початку хай переживуть першу каденцію щоб побачити що вони насправді з тебе представляють.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:31
tea написав: airmax78 написав:
P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?
оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.
В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.
Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.
И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:41
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Уровнем интеллекта и образования.
И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой?
С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?)
С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом.
-Шо все нашли все нашли в этом Карузо? Слуха нет, шепелявит, в ноты не попадает...
-Вы были на концерте Карузо?
-Нет, но мне его напел Цеперович...
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:42
airmax78 написав: stm написав:
Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?
PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя
Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.
P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
Максим, озвучены лишь цифры которые Вам не нравяться, моя подруга поклонница ЕС тоже мне шлёт из-за бугра, что из-за таких как я "в белом пальто" всё идёт не так как ей видется, но в сухом остатке кроме эмоций противопоставить ей нечего. Потому что эти 8% не разрешают другим иметь своё мировоззрение, потому что ещё часть из этих 8% живёт уже за пределами Украины. И цифры поддержки вообще становятся печальны... И последние перлы Фейсбука: оказывается русские дети они прям с детства не такие как украинские...
По Славику: у него хороший финансовый бэк-граунд, но почему-то его не научили прекрасной фразе: "сейчас на этот вопрос ответит "специально обученный человек", которая произносится уверенно и тут же откуда ни возьмись появляется один из 5-6 консультантов... Как бы tea мне не рассказывал, но в Украине как и во всем мире, партия ассоциируется с лидером и он один... Святославу не хватает лишь определенной наглости и уверенности в разговоре, хорошо это или плохо, не знаю.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:48
pesikot написав: rjkz написав:
Вообще-то - ДА!
Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?
Почему надо с Зеленского начинать?
И почему прям с утра?
Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.
"АлЁ! Шозанаезды?"
И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.
Мы-же все за честность?
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.
А сейчас так же клоуна включили.
Мне нечего признавать.
Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)
Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре.
Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:51
vladimir07 написав:
Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам.
А что сейчас и откуда информация про эти замеры ?
Официальная информация - если хорошо поискать в инете, практически по каждому округу во всех областях есть информация по соцопросам.
Про неофициальной информации - и так сообщения из этого форума гуглятся хорошо.
Основной мотив по мажоритаркам - всё уже решено, особо ничего не меняется, осталась-то всего неделя, ситуацию может поменять только чёрный лебедь по конкретному кандидату, а лебеди похоже уже все прилетели к кому должны прилететь.
vladimir07 написав:
Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов.
Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ...
Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ?
Примерная моя оценка будущих именно собственно партийцев Слуги в Раде на сегодня, если за следующую неделю не произойдут какие-то экстраординарные события, 120 депутатов по партийному списку, и в очень хорошем варианте для собственно выдвиженцев Слуги по мажоритарке 30-40. Итого до 160. Набежит ли туда минимум 66 победивших самовыдвиженцев, вряд ли.
Однозначно будет коалиция с Голосом, если Славик конечно еще раз не опростоволоситься где-то, ему бы сейчас вообще речи никакие не толкать и замолкнуть как Зеленский раньше.
Надо бы еще кого-то в коалицию иначе сложно будет работать, если действительно будут бороться с кнопкодавством, да и похоже в самой фракции Слуги раздрай будет хороший.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 16:55
airmax78 написав: tea написав: airmax78 написав:
P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?
оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.
В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.
Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.
И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ
почитал прежде чем такое гнать.
А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 17:03
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rjkz написав: airmax78 написав: tea написав:
З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?
оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.
В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.
Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.
И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ
почитал прежде чем такое гнать.
А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать.
Нет, давайте послушаем Беню и пошлем МВФ нах. Беня грит надо как в Венесуэле. Там очень высокий ВВП на душу населения - сильно выше чем в Украине.
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