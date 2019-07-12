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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3535353635373538> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 191 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 18% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 53 Опозиційна платформа - За життя 6% 11 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 21% 41 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 191 Додано: Суб 13 лип, 2019 16:09 stm написав: pesikot написав: rjkz написав:

Вообще-то - ДА!

Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?

Почему надо с Зеленского начинать?

И почему прям с утра?

Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.

"АлЁ! Шозанаезды?"

И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.

Мы-же все за честность? Вообще-то - ДА!Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?Почему надо с Зеленского начинать?И почему прям с утра?Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло."АлЁ! Шозанаезды?"И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.Мы-же все за честность?

Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.

А сейчас так же клоуна включили. Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.А сейчас так же клоуна включили.

Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?

PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя

Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.

P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. airmax78 Повідомлень: 30772 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:24 airmax78 написав: P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.

З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?

оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.

В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав. З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17191 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:25 tea написав: stm написав: PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя

Свят вірить в себе і в команду.А команда вірить у Свята.Подивіться на першу тридцятку,там є люди,які в житті не думали,що колись підуть у політику.Але зараз об"єднались навколо Свята.

П.С.Доречі,"Голос" не є партією лідерського типу,як БПП чи БЮТ.Святослав в голосуванні по всім питанням всередині партії має один голос,як і всі.Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.Через 10 років Святослав вже не буде балотуватись,а партія "Голос" залишиться.Для порівняння - БЮТа не стане,як тільки ЮВТ піде з політики. Свят вірить в себе і в команду.А команда вірить у Свята.Подивіться на першу тридцятку,там є люди,які в житті не думали,що колись підуть у політику.Але зараз об"єднались навколо Свята.П.С.Доречі,"Голос" не є партією лідерського типу,як БПП чи БЮТ.Святослав в голосуванні по всім питанням всередині партії має один голос,як і всі.Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.Через 10 років Святослав вже не буде балотуватись,а партія "Голос" залишиться.Для порівняння - БЮТа не стане,як тільки ЮВТ піде з політики.

досить самовпевнені твердження.

для початку хай переживуть першу каденцію щоб побачити що вони насправді з тебе представляють. досить самовпевнені твердження.для початку хай переживуть першу каденцію щоб побачити що вони насправді з тебе представляють. mephala Повідомлень: 4871 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:31 tea написав: airmax78 написав: P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.

З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?

оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.

В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав. З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.

Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.

И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать. Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать. airmax78 Повідомлень: 30772 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:41 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Уровнем интеллекта и образования. Уровнем интеллекта и образования.



И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой? И как Вы определили уровень интеллекта перечисленных персонажей? Поделитесь методикой?

С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?)

С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом. С образованием - там все очень просто: все трое без образования (я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский учился?)С интеллектом - сложнее. Я не слушал выступлений Мадуро и Чавеса - слышал только Зеленского. Но, результаты работы первых двух, как и выступления Зеленского, не оставляют сомнений - что-то там не так с интеллектом.



-Шо все нашли все нашли в этом Карузо? Слуха нет, шепелявит, в ноты не попадает...

-Вы были на концерте Карузо?

-Нет, но мне его напел Цеперович... -Шо все нашли все нашли в этом Карузо? Слуха нет, шепелявит, в ноты не попадает...-Вы были на концерте Карузо?-Нет, но мне его напел Цеперович... rjkz

Повідомлень: 9702 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:42 airmax78 написав: stm написав: Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?

PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя Клоун берет вверх и в парламенте. А умные из 25% гордых процентов перешли в разряд 8%... Где же эта вся сплочённость?PS: для tea - думаю "Голос" вполне может обогнать "ЕС", но лидеру надо быть более упрямым и целеустремлённым, т.е. больше верить в себя

Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.

P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. Я не могу понять чему вы так радуетесь. В 1917м большинство тоже взяло власть в свои руки. Перестали стрелять, сажать начали и т.п. История повторяется теперь уже как фарс.P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.

Максим, озвучены лишь цифры которые Вам не нравяться, моя подруга поклонница ЕС тоже мне шлёт из-за бугра, что из-за таких как я "в белом пальто" всё идёт не так как ей видется, но в сухом остатке кроме эмоций противопоставить ей нечего. Потому что эти 8% не разрешают другим иметь своё мировоззрение, потому что ещё часть из этих 8% живёт уже за пределами Украины. И цифры поддержки вообще становятся печальны... И последние перлы Фейсбука: оказывается русские дети они прям с детства не такие как украинские...

По Славику: у него хороший финансовый бэк-граунд, но почему-то его не научили прекрасной фразе: "сейчас на этот вопрос ответит "специально обученный человек", которая произносится уверенно и тут же откуда ни возьмись появляется один из 5-6 консультантов... Как бы tea мне не рассказывал, но в Украине как и во всем мире, партия ассоциируется с лидером и он один... Святославу не хватает лишь определенной наглости и уверенности в разговоре, хорошо это или плохо, не знаю. Максим, озвучены лишь цифры которые Вам не нравяться, моя подруга поклонница ЕС тоже мне шлёт из-за бугра, что из-за таких как я "в белом пальто" всё идёт не так как ей видется, но в сухом остатке кроме эмоций противопоставить ей нечего. Потому что эти 8% не разрешают другим иметь своё мировоззрение, потому что ещё часть из этих 8% живёт уже за пределами Украины. И цифры поддержки вообще становятся печальны... И последние перлы Фейсбука: оказывается русские дети они прям с детства не такие как украинские...По Славику: у него хороший финансовый бэк-граунд, но почему-то его не научили прекрасной фразе: "сейчас на этот вопрос ответит "специально обученный человек", которая произносится уверенно и тут же откуда ни возьмись появляется один из 5-6 консультантов... Как бы tea мне не рассказывал, но в Украине как и во всем мире, партия ассоциируется с лидером и он один... Святославу не хватает лишь определенной наглости и уверенности в разговоре, хорошо это или плохо, не знаю. stm

Повідомлень: 1851 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:48 pesikot написав: rjkz написав:

Вообще-то - ДА!

Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?

Почему надо с Зеленского начинать?

И почему прям с утра?

Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.

"АлЁ! Шозанаезды?"

И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.

Мы-же все за честность? Вообще-то - ДА!Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?Почему надо с Зеленского начинать?И почему прям с утра?Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло."АлЁ! Шозанаезды?"И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.Мы-же все за честность?

Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.

А сейчас так же клоуна включили. Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.А сейчас так же клоуна включили.



Мне нечего признавать.

Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)

Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре.

Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет. Мне нечего признавать.Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре.Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет. rjkz

Повідомлень: 9702 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:51 vladimir07 написав: Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам.

А что сейчас и откуда информация про эти замеры ? Вы писали тут неделю назад, что по замерам СН в мажоритарных округах в основном проигрывает самовыдвиженцам.А что сейчас и откуда информация про эти замеры ?



Официальная информация - если хорошо поискать в инете, практически по каждому округу во всех областях есть информация по соцопросам.

Про неофициальной информации - и так сообщения из этого форума гуглятся хорошо.



Основной мотив по мажоритаркам - всё уже решено, особо ничего не меняется, осталась-то всего неделя, ситуацию может поменять только чёрный лебедь по конкретному кандидату, а лебеди похоже уже все прилетели к кому должны прилететь.



vladimir07 написав: Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов.

Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ...

Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ? Пусть по партийным спискам СН возьмет до 105 мандатов, плюс надо выиграть более половины мажоритарных округов.Неужели такое возможно или подразумевается, что беспартийных как-то заинтересуют войти во фракцию СН ...Что можете сказать по поводу количества депутатов СН в новом созыве ?



Примерная моя оценка будущих именно собственно партийцев Слуги в Раде на сегодня, если за следующую неделю не произойдут какие-то экстраординарные события, 120 депутатов по партийному списку, и в очень хорошем варианте для собственно выдвиженцев Слуги по мажоритарке 30-40. Итого до 160. Набежит ли туда минимум 66 победивших самовыдвиженцев, вряд ли.

Однозначно будет коалиция с Голосом, если Славик конечно еще раз не опростоволоситься где-то, ему бы сейчас вообще речи никакие не толкать и замолкнуть как Зеленский раньше.

Надо бы еще кого-то в коалицию иначе сложно будет работать, если действительно будут бороться с кнопкодавством, да и похоже в самой фракции Слуги раздрай будет хороший. Официальная информация - если хорошо поискать в инете, практически по каждому округу во всех областях есть информация по соцопросам.Про неофициальной информации - и так сообщения из этого форума гуглятся хорошо.Основной мотив по мажоритаркам - всё уже решено, особо ничего не меняется, осталась-то всего неделя, ситуацию может поменять только чёрный лебедь по конкретному кандидату, а лебеди похоже уже все прилетели к кому должны прилететь.Примерная моя оценка будущих именно собственно партийцев Слуги в Раде на сегодня, если за следующую неделю не произойдут какие-то экстраординарные события, 120 депутатов по партийному списку, и в очень хорошем варианте для собственно выдвиженцев Слуги по мажоритарке 30-40. Итого до 160. Набежит ли туда минимум 66 победивших самовыдвиженцев, вряд ли.Однозначно будет коалиция с Голосом, если Славик конечно еще раз не опростоволоситься где-то, ему бы сейчас вообще речи никакие не толкать и замолкнуть как Зеленский раньше.Надо бы еще кого-то в коалицию иначе сложно будет работать, если действительно будут бороться с кнопкодавством, да и похоже в самой фракции Слуги раздрай будет хороший. freeze 4 Повідомлень: 12227 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 16:55 airmax78 написав: tea написав: airmax78 написав: P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз. P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.

З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?

оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.

В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав. З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.

Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.

И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать. Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет?почитал прежде чем такое гнать.



А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать. А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать. rjkz

Повідомлень: 9702 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 17:03 rjkz написав: airmax78 написав: tea написав: З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?

оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.

В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав. З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.

Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.

И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать. Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет?почитал прежде чем такое гнать.



А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать. А зачем вообще этот цирк нужен? Я имею ввиду плебисцит. Давайте назначим управление государством МВФ и не будем мозги ломать и клавиатуры изнашивать.

Нет, давайте послушаем Беню и пошлем МВФ нах. Беня грит надо как в Венесуэле. Там очень высокий ВВП на душу населения - сильно выше чем в Украине. [url][/url]Нет, давайте послушаем Беню и пошлем МВФ нах. Беня грит надо как в Венесуэле. Там очень высокий ВВП на душу населения - сильно выше чем в Украине. airmax78 Повідомлень: 30772 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3535353635373538> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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