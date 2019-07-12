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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3535353635373538

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 191
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
53
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
21%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:20

  Sommer написав:Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария

https://news.liga.net/politics/news/bogdan-uvidel-ruku-poroshenko-v-protestah-protiv-klyueva-i-shariya

Т.е. соблюдение законов это теперь называется рука Порошенко?

Мешает, негодник, клоунадой заниматься. :mrgreen:


А що богданове відчув Зе?
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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:22

Порохоботы репетируют парад?


В Харькове около десятка человек разъезжали на БТР-е по пляжу

«Братишки выехали из воды с фразой «уберите на**й свою гов*юшку, а то переедем». Речь шла у двух автомобилях, припаркованных у берега» — говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, что многие пассажиры военного транспортного средства по пояс раздеты и, вероятно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Да я тебя убью с одного удара. Вот тебе горе будет, честно скажу» — сказал один из сидящих впереди БТР-а одному из собравшихся на пляже. Также он добавил, что они здесь отдыхают. Комментатор ролика ответила, что другие люди тоже отдыхают на пляже и что это уже угроза.

https://inforesist.org/v-harkove-okolo-desyatka-chelovek-razezzhali-na-btr-e-po-plyazhu/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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