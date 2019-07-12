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В Харькове около десятка человек разъезжали на БТР-е по пляжу
«Братишки выехали из воды с фразой «уберите на**й свою гов*юшку, а то переедем». Речь шла у двух автомобилях, припаркованных у берега» — говорится в подписи к кадрам.
На кадрах видно, что многие пассажиры военного транспортного средства по пояс раздеты и, вероятно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.
«Да я тебя убью с одного удара. Вот тебе горе будет, честно скажу» — сказал один из сидящих впереди БТР-а одному из собравшихся на пляже. Также он добавил, что они здесь отдыхают. Комментатор ролика ответила, что другие люди тоже отдыхают на пляже и что это уже угроза.