Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Харькове около десятка человек разъезжали на БТР-е по пляжу
«Братишки выехали из воды с фразой «уберите на**й свою гов*юшку, а то переедем». Речь шла у двух автомобилях, припаркованных у берега» — говорится в подписи к кадрам.
На кадрах видно, что многие пассажиры военного транспортного средства по пояс раздеты и, вероятно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.
«Да я тебя убью с одного удара. Вот тебе горе будет, честно скажу» — сказал один из сидящих впереди БТР-а одному из собравшихся на пляже. Также он добавил, что они здесь отдыхают. Комментатор ролика ответила, что другие люди тоже отдыхают на пляже и что это уже угроза.
rjkz написав: Вообще-то - ДА! Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал? Почему надо с Зеленского начинать? И почему прям с утра? Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло. "АлЁ! Шозанаезды?" И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять. Мы-же все за честность?
Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты. А сейчас так же клоуна включили.
Мне нечего признавать. Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...) Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре. Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.
Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав: Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.
А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. Идея голобородько - президент на велике, расстреливающий ВР. Заметьте, я не о Зе (он далеко не Уго), а о том образе, которым несколько лет зомбировали население.
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airmax78 написав:Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей. И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать.
"тарифи на газ" и "заробляли на війні" - это обязательные заклинания, не зависящие от политической ориентации - хоть Зе, хоть оппы, хоть славики. Источник бед Украины найден и освящен мнением 73%.
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airmax78 написав:P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.
З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів? оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена. В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.
Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей. И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать.
Да, Слава меня во время этих дебатов весьма поразил. Мало того, что пришел на полном расслабоне к Юле, с которой весь политикум до паники боится пересекаться на дебатах, так еще и в реальности не ориентировался нифига, и опять же заявился с какого-то беса на канал к своим условным политическим противникам. Интересно, что у него там такое забористое в предвыборном штабе курят, или понадеялись на традиционное "ааа..., лохторат и такого схавает".
zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа. Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
У каждого свои приоритеты.
Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей. Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
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