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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3536353735383539>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 192
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
53
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
42
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:20

  Sommer написав:Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария

https://news.liga.net/politics/news/bogdan-uvidel-ruku-poroshenko-v-protestah-protiv-klyueva-i-shariya

Т.е. соблюдение законов это теперь называется рука Порошенко?

Мешает, негодник, клоунадой заниматься. :mrgreen:


А що богданове відчув Зе?
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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:22

Порохоботы репетируют парад?


В Харькове около десятка человек разъезжали на БТР-е по пляжу

«Братишки выехали из воды с фразой «уберите на**й свою гов*юшку, а то переедем». Речь шла у двух автомобилях, припаркованных у берега» — говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, что многие пассажиры военного транспортного средства по пояс раздеты и, вероятно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Да я тебя убью с одного удара. Вот тебе горе будет, честно скажу» — сказал один из сидящих впереди БТР-а одному из собравшихся на пляже. Также он добавил, что они здесь отдыхают. Комментатор ролика ответила, что другие люди тоже отдыхают на пляже и что это уже угроза.

https://inforesist.org/v-harkove-okolo-desyatka-chelovek-razezzhali-na-btr-e-po-plyazhu/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:53

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  rjkz написав:
Вообще-то - ДА!
Кто из папиреникив хоть что-то выполнял из того что обещал?
Почему надо с Зеленского начинать?
И почему прям с утра?
Еще не то что 100 дней не прошло- еще и50 дней не прошло.
"АлЁ! Шозанаезды?" :mrgreen:
И..."он ничего не обещал!" Это намного честнее, чем обещать и не выполнять.
Мы-же все за честность? :mrgreen:

Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.
А сейчас так же клоуна включили.


Мне нечего признавать.
Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...) :mrgreen:
Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре. :mrgreen:
Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.

Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:56

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  freeze написав: Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.
А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
:lol:
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
Идея голобородько - президент на велике, расстреливающий ВР.
Заметьте, я не о Зе (он далеко не Уго), а о том образе, которым несколько лет зомбировали население.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:10

  Starikan написав:Идея голобородько - президент на велике, расстреливающий ВР.
Заметьте, я не о Зе (он далеко не Уго), а о том образе, которым несколько лет зомбировали население.


Либо лексическая ошибка, либо пропаганда. "Слуга народа" 1 час в неделю на одном телеканале - это не зомбирование.

Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.

Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:15

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:"Слуга народа" 1 час в неделю на одном телеканале - это не зомбирование.
это технология и в правовом поле.Далее не буду- 73% не могут ошибаться :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:18

  airmax78 написав:Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.
И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать.

"тарифи на газ" и "заробляли на війні" - это обязательные заклинания, не зависящие от политической ориентации - хоть Зе, хоть оппы, хоть славики.
Источник бед Украины найден и освящен мнением 73%.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:25

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вообще, конечно же, могут. Большинство ошибается зачастую. Но к несчастью

  Starikan написав:Источник бед Украины найден и освящен мнением 73%.

все просто.так надо.накипело.пора.смиритесь.крепитесь,запад с нами.заграница нам поможет :lol:
пля,я уже не удивлюсь ТЮльке премьером в этой стране :roll:
ДОБОРОЛАСЬ :P
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 13 лип, 2019 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:26

  airmax78 написав:
  tea написав:
  airmax78 написав:P.S. Славик Вакарчук - это разочарование последних лет. Такой талантливый артист и абсолютный 0 (скорее даже минус) как публичный человек (я не говорю как политик - никакой он не политик). Но он связать два слова не может - еще хуже чем Зеленский. И несет какую-то дичь. Чему его в том Йеле учили - хз.

З чого Ви взяли,що не може зв"язати двох слів?
оцінку "Голосу" будете давати по пунктам програми,яка оприлюднена.
В нас - найкраща команда,яку об"єднав Святослав.

Я имел несчастье послушать пару его интервью и знаменитые дебаты с Юлей.
И что это за xepню он сейчас несет в предвыборной рекламе? "Вони вас не чули коли встановлювали тарифи на газ, заробляли на війні..." Что он несет? Хоть бы какой-то из меморандумов, подписанных с МВФ почитал прежде чем такое гнать.

Да, Слава меня во время этих дебатов весьма поразил. Мало того, что пришел на полном расслабоне к Юле, с которой весь политикум до паники боится пересекаться на дебатах, так еще и в реальности не ориентировался нифига, и опять же заявился с какого-то беса на канал к своим условным политическим противникам. Интересно, что у него там такое забористое в предвыборном штабе курят, или понадеялись на традиционное "ааа..., лохторат и такого схавает".
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:42

  zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.
Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!

У каждого свои приоритеты.

Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.
Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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