Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Слава меня во время этих дебатов весьма поразил.
ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ Тобто за наші бюлетені (а отже, і владу над нами) вперше в новітній українській історії змагаються не дві політичні партії, а два телевізійні проєкти улюбленого, принаймні серед багатьох пересічних співгромадян, телеканалу 1 + 1 — «Слуга народу» та «Голос країни». Назви, зрештою, не мають значення, і слова в них можна переставляти довільно. Голос народу, Слуга країни, Країна народу, Голос слуги — whatever. Головне, щоб на чолі стояли телевізійні улюбленці. У нашому випадку — шоумени. З яких один, щоправда, більшою мірою шаурмен. Але це йому навіть у плюс: до шаурми народ у нас ставиться так само добре, як і до локшини. Маємо, отже, яскраво виявлену 90-відсоткову монополію на загальнонаціональне лідерство, зосереджену у двох, помітно нижчих від середнього зросту, чоловічих постатях, кожна з яких, як і личить людям дрібної тілобудови, рівною мірою амбіційна й еґоїстична. Таким робом природа іноді компенсує те, чого недодала. Втім, не наголошуючи на зовнішніх характеристиках, погляньмо на внутрішні. Не я перший зауважую, що як преЗе! дент, так і Славко з їхніми сорок плюс увійшли в ту смугу чоловічого життя, що її називають кризою середнього віку. Маючи далеко позаду той небезпечний відтинок, автор цих рядків з усією відповідальністю підтверджує одну з визначальних його ознак — коли чоловіки знову стають підлітками. Змінність настроїв та неконтрольованість емоцій, а також надмірна чутливість і вразливість у всьому, що стосується власної особи з її забаганками, — лише дуже побіжний перелік притаманних кризі середнього віку т. зв. мух і тарганів. І якщо у преЗе! дента цей синдром виявляє себе в дедалі частіших роздратуванні та сварливості, як і в періодичних вибухах нічим не обґрунтованих претензій, звинувачень чи ревнощів, то у Славка — в постійному акцентуванні на тому, який він «молодий», «новий» і «рок-н-рольний». Зважаючи ж на те, що ні перше, ні друге, а навіть, за великим рахунком, і третє правдою не є, такого штибу самофіксація видається вже радше заклинанням. І в першу чергу — себе самого. Звиклі до оплесків та обожнювань, до армій фанаток і фанів (що їх сотні тисяч, коли не мільйони), виплекані стадіонами, натовпами, палацами й телеіндустрійними технологіями, обидва наші лідери неминуче повірили у власну винятковість, а можливо, й містичне призначення. Це дві різного типу пародії на сучасного месію українського зразка. При цьому преЗе! дентові все вдається в рази краще (65 на 25), бо він цілком органічно оперує цинізмом, а «людям, — як писали класики, — это нравится». Тому й окреслення «красава», що ним так полюбляють нагороджувати свого ідола Зе! фанати, пасує як улите: в ній, «красаві», вся квінтесенція цього криворізького пацанчика. Гірше зі Славком, який розривається поміж кількома ролями, і ми врешті не знаємо, де закінчується сповнена ідеалістично-сентиментальних уявлень «божа кульбабка», а де починається безжальний парламентський термінатор, який чомусь вирішив, що вершиною наших, виборців, сподівань є «штрафування прогульників». Мабуть, ті, хто консультував його чи то в Єлі, чи у Стенфорді, поставилися до своїх консультацій не надто старанно. Бо от же ж Поплавського таки навчили в Кембриджі, що на вибори в Україні треба йти не з ідеями або програмами, а з підтримкою Олега Винника — і все складеться. Тож, повертаючись до нашого оптимізму, з радістю визнаю: підстави для нього очевидні. Народ, який усіма своїми рефлексами тягнеться до кризи, обов’язково її отримає разом з усіма тарганами й мухами. Буде нам і білка, буде і свисток. Ще й як буде. https://wz.lviv.ua/blogs/393788-odyn-pl ... dorivniuie
zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа. Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
У каждого свои приоритеты.
Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей. Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.
Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.
PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии
tea написав:Програма партії "Голос" https://goloszmin.org Команда партії "Голос" https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/ Чому я за "Голос"? Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді. У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди. "Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.
"верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе"...
В опитуваннях були пункти не піду, сумніваюсь, а на виборах таких пунктів нема. Якщо брати тільки тих, хто визначився, то пропорція відповідає результату дуже точно. Думаю, що і зараз результати будуть відповідати соц. опитуванням.
Социологи практически не ошибаются, если опрос не фиктивный. Во всем мире все эти опросы апробированы много тысяч раз.
Обычно погрешность может появиться в двух случаях, опрос-то на одно число, а выборы-то проходят позже, мнение людей может немного поменяться. И второй случай, заявить при опросе одно, а сделать другое - сказать, что пойдет на выборы, а сам не пойдёт. Помните сколько переживаний было, что молодежь не пойдет голосовать за Зеленского на президентских, тут не всегда можно предвидеть.
Но в ваших примерах социологи практически на отлично сработали.
В опитуваннях були пункти не піду, сумніваюсь, а на виборах таких пунктів нема. Якщо брати тільки тих, хто визначився, то пропорція відповідає результату дуже точно. Думаю, що і зараз результати будуть відповідати соц. опитуванням.
Спасибо! На этот нюанс ("не определился", "не пойду") не обратил внимания. Сейчас просмотрел презентацию "«Рейтинг», 18 апреля 2019", там на стр. 8 "Среди тех, кто придет голосовать и определился", действительно % 72,7 - 27,3.
stm написав:По Славику: у него хороший финансовый бэк-граунд, но почему-то его не научили прекрасной фразе: "сейчас на этот вопрос ответит "специально обученный человек", которая произносится уверенно и тут же откуда ни возьмись появляется один из 5-6 консультантов... Как бы tea мне не рассказывал, но в Украине как и во всем мире, партия ассоциируется с лидером и он один... Святославу не хватает лишь определенной наглости и уверенности в разговоре, хорошо это или плохо, не знаю.
Свят такий,який є - його так виховали в сім"ї інтелегентів.Нахабності в Свята точно не буде. Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.
Востаннє редагувалось tea в Суб 13 лип, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Да, Слава меня во время этих дебатов весьма поразил. Мало того, что пришел на полном расслабоне к Юле, с которой весь политикум до паники боится пересекаться на дебатах, так еще и в реальности не ориентировался нифига, и опять же заявился с какого-то беса на канал к своим условным политическим противникам. Интересно, что у него там такое забористое в предвыборном штабе курят, или понадеялись на традиционное "ааа..., лохторат и такого схавает".
Ви тільки по одному ефіру робите висновок,що "Голосу" не варто довіряти?У нас зараз 7% підтримки виборців.В абсолютних цифрах - це понад 2 млн.людей."Голос" лідирує на Львівщині (37%) і Франківщині (33%). Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,а не робити акцент на одному ефіру.А такі політики як ЮВТ мають піти з політики в музей історії.