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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3538353935403541> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 194 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 18% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 54 Опозиційна платформа - За життя 6% 11 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 194 Додано: Суб 13 лип, 2019 20:32 Cler написав: tea написав: Програма партії "Голос"

https://goloszmin.org

Команда партії "Голос"

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/

Чому я за "Голос"?

Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді.

У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди.

"Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз. Програма партії "Голос"Команда партії "Голос"Чому я за "Голос"?Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді.У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди."Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.

"верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе"... "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе"...

Це той випадок,коли я віддаю "Голосу" мандат довіри у формі виборчого бюлетеня.

Ми з Святом знайомі вже 10 років,в мене немає причин не довіряти. Це той випадок,коли я віддаю "Голосу" мандат довіри у формі виборчого бюлетеня.Ми з Святом знайомі вже 10 років,в мене немає причин не довіряти. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 20:37 tea написав: Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді, Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,



Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.

Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний. Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний. freeze 4 Повідомлень: 12232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 20:42 freeze написав: tea написав: Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді, Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,



Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.

Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний. Давайте говорить объективно,ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.

Так тому ж сюди й зайшов зараз,щоб кинути посилання на програму і команду.Звичайно,значна частина виборців програми не читала і команди не бачила,а робить висновок тільки по лідеру.

"Голос" йде в політику всерйоз і надовго. Так тому ж сюди й зайшов зараз,щоб кинути посилання на програму і команду.Звичайно,значна частина виборців програми не читала і команди не бачила,а робить висновок тільки по лідеру."Голос" йде в політику всерйоз і надовго. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 20:46 tea написав: "Голос" йде в політику всерйоз і надовго. "Голос" йде в політику всерйоз і надовго.



Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим. Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим. freeze 4 Повідомлень: 12232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 20:47 Ой+ написав:

Тобто за наші бюлетені (а отже, і владу над нами) вперше в новітній українській історії змагаються не дві політичні партії, а два телевізійні проєкти улюбленого, принаймні серед багатьох пересічних співгромадян, телеканалу 1 + 1 — «Слуга народу» та «Голос країни». Назви, зрештою, не мають значення, і слова в них можна переставляти довільно. Голос народу, Слуга країни, Країна народу, Голос слуги — whatever. Головне, щоб на чолі стояли телевізійні улюбленці. У нашому випадку — шоумени. З яких один, щоправда, більшою мірою шаурмен. Але це йому навіть у плюс: до шаурми народ у нас ставиться так само добре, як і до локшини.

Маємо, отже, яскраво виявлену 90-відсоткову монополію на загальнонаціональне лідерство, зосереджену у двох, помітно нижчих від середнього зросту, чоловічих постатях, кожна з яких, як і личить людям дрібної тілобудови, рівною мірою амбіційна й еґоїстична. Таким робом природа іноді компенсує те, чого недодала. Втім, не наголошуючи на зовнішніх характеристиках, погляньмо на внутрішні.

Не я перший зауважую, що як преЗе! дент, так і Славко з їхніми сорок плюс увійшли в ту смугу чоловічого життя, що її називають кризою середнього віку. Маючи далеко позаду той небезпечний відтинок, автор цих рядків з усією відповідальністю підтверджує одну з визначальних його ознак — коли чоловіки знову стають підлітками. Змінність настроїв та неконтрольованість емоцій, а також надмірна чутливість і вразливість у всьому, що стосується власної особи з її забаганками, — лише дуже побіжний перелік притаманних кризі середнього віку т. зв. мух і тарганів.

І якщо у преЗе! дента цей синдром виявляє себе в дедалі частіших роздратуванні та сварливості, як і в періодичних вибухах нічим не обґрунтованих претензій, звинувачень чи ревнощів, то у Славка — в постійному акцентуванні на тому, який він «молодий», «новий» і «рок-н-рольний». Зважаючи ж на те, що ні перше, ні друге, а навіть, за великим рахунком, і третє правдою не є, такого штибу самофіксація видається вже радше заклинанням. І в першу чергу — себе самого.

Звиклі до оплесків та обожнювань, до армій фанаток і фанів (що їх сотні тисяч, коли не мільйони), виплекані стадіонами, натовпами, палацами й телеіндустрійними технологіями, обидва наші лідери неминуче повірили у власну винятковість, а можливо, й містичне призначення. Це дві різного типу пародії на сучасного месію українського зразка. При цьому преЗе! дентові все вдається в рази краще (65 на 25), бо він цілком органічно оперує цинізмом, а «людям, — як писали класики, — это нравится». Тому й окреслення «красава», що ним так полюбляють нагороджувати свого ідола Зе! фанати, пасує як улите: в ній, «красаві», вся квінтесенція цього криворізького пацанчика.

Гірше зі Славком, який розривається поміж кількома ролями, і ми врешті не знаємо, де закінчується сповнена ідеалістично-сентиментальних уявлень «божа кульбабка», а де починається безжальний парламентський термінатор, який чомусь вирішив, що вершиною наших, виборців, сподівань є «штрафування прогульників». Мабуть, ті, хто консультував його чи то в Єлі, чи у Стенфорді, поставилися до своїх консультацій не надто старанно. Бо от же ж Поплавського таки навчили в Кембриджі, що на вибори в Україні треба йти не з ідеями або програмами, а з підтримкою Олега Винника — і все складеться.

Тож, повертаючись до нашого оптимізму, з радістю визнаю: підстави для нього очевидні. Народ, який усіма своїми рефлексами тягнеться до кризи, обов’язково її отримає разом з усіма тарганами й мухами. Буде нам і білка, буде і свисток. Ще й як буде. https://wz.lviv.ua/blogs/393788-odyn-pl ... dorivniuie ЮРІЙ АНДРУХОВИЧТобто за наші бюлетені (а отже, і владу над нами) вперше в новітній українській історії змагаються не дві політичні партії, а два телевізійні проєкти улюбленого, принаймні серед багатьох пересічних співгромадян, телеканалу 1 + 1 — «Слуга народу» та «Голос країни». Назви, зрештою, не мають значення, і слова в них можна переставляти довільно. Голос народу, Слуга країни, Країна народу, Голос слуги — whatever. Головне, щоб на чолі стояли телевізійні улюбленці. У нашому випадку — шоумени. З яких один, щоправда, більшою мірою шаурмен. Але це йому навіть у плюс: до шаурми народ у нас ставиться так само добре, як і до локшини.Маємо, отже, яскраво виявлену 90-відсоткову монополію на загальнонаціональне лідерство, зосереджену у двох, помітно нижчих від середнього зросту, чоловічих постатях, кожна з яких, як і личить людям дрібної тілобудови, рівною мірою амбіційна й еґоїстична. Таким робом природа іноді компенсує те, чого недодала. Втім, не наголошуючи на зовнішніх характеристиках, погляньмо на внутрішні.Не я перший зауважую, що як преЗе! дент, так і Славко з їхніми сорок плюс увійшли в ту смугу чоловічого життя, що її називають кризою середнього віку. Маючи далеко позаду той небезпечний відтинок, автор цих рядків з усією відповідальністю підтверджує одну з визначальних його ознак — коли чоловіки знову стають підлітками. Змінність настроїв та неконтрольованість емоцій, а також надмірна чутливість і вразливість у всьому, що стосується власної особи з її забаганками, — лише дуже побіжний перелік притаманних кризі середнього віку т. зв. мух і тарганів.І якщо у преЗе! дента цей синдром виявляє себе в дедалі частіших роздратуванні та сварливості, як і в періодичних вибухах нічим не обґрунтованих претензій, звинувачень чи ревнощів, то у Славка — в постійному акцентуванні на тому, який він «молодий», «новий» і «рок-н-рольний». Зважаючи ж на те, що ні перше, ні друге, а навіть, за великим рахунком, і третє правдою не є, такого штибу самофіксація видається вже радше заклинанням. І в першу чергу — себе самого.Звиклі до оплесків та обожнювань, до армій фанаток і фанів (що їх сотні тисяч, коли не мільйони), виплекані стадіонами, натовпами, палацами й телеіндустрійними технологіями, обидва наші лідери неминуче повірили у власну винятковість, а можливо, й містичне призначення. Це дві різного типу пародії на сучасного месію українського зразка. При цьому преЗе! дентові все вдається в рази краще (65 на 25), бо він цілком органічно оперує цинізмом, а «людям, — як писали класики, — это нравится». Тому й окреслення «красава», що ним так полюбляють нагороджувати свого ідола Зе! фанати, пасує як улите: в ній, «красаві», вся квінтесенція цього криворізького пацанчика.Гірше зі Славком, який розривається поміж кількома ролями, і ми врешті не знаємо, де закінчується сповнена ідеалістично-сентиментальних уявлень «божа кульбабка», а де починається безжальний парламентський термінатор, який чомусь вирішив, що вершиною наших, виборців, сподівань є «штрафування прогульників». Мабуть, ті, хто консультував його чи то в Єлі, чи у Стенфорді, поставилися до своїх консультацій не надто старанно. Бо от же ж Поплавського таки навчили в Кембриджі, що на вибори в Україні треба йти не з ідеями або програмами, а з підтримкою Олега Винника — і все складеться.Тож, повертаючись до нашого оптимізму, з радістю визнаю: підстави для нього очевидні. Народ, який усіма своїми рефлексами тягнеться до кризи, обов’язково її отримає разом з усіма тарганами й мухами. Буде нам і білка, буде і свисток. Ще й як буде.



Да уж, до Писарева и Добролюбова этому писателю далеко, измельчали рыцари пера.

Основная проблема Славика не дилетантизм ( в украинской политике это не зазорно), а поздний старт, поэтому с Зеленским они сейчас в разных весовых категориях и сравнивать их просто глупо.

Поплавский еще 35 лет назад был командиром студенческого стройотряда в Сибири, потом сотворил свой гов ...ный институт (но пиплу нравится и деньги несут) , с депутатства всегда получал дивиденты не хуже какого-нибудь Ляшка, так что Кембриджи ему без надобностей.

И, самое главное, почему этот "инженер человеческих душ" решил , что с шоуменами страна пойдет в ж...у, а с ненаглядным Петро все было бы по-другому. Да уж, до Писарева и Добролюбова этому писателю далеко, измельчали рыцари пера.Основная проблема Славика не дилетантизм ( в украинской политике это не зазорно), а поздний старт, поэтому с Зеленским они сейчас в разных весовых категориях и сравнивать их просто глупо.Поплавский еще 35 лет назад был командиром студенческого стройотряда в Сибири, потом сотворил свой гов ...ный институт (но пиплу нравится и деньги несут) , с депутатства всегда получал дивиденты не хуже какого-нибудь Ляшка, так что Кембриджи ему без надобностей.И, самое главное, почему этот "инженер человеческих душ" решил , что с шоуменами страна пойдет в ж...у, а с ненаглядным Петро все было бы по-другому. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1578 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 20:55 freeze написав: tea написав: "Голос" йде в політику всерйоз і надовго. "Голос" йде в політику всерйоз і надовго.



Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим. Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.

Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.

Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.

Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".

"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.

Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе. Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом"."Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:08 Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).

Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".



И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6132 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:10 tea написав: freeze написав: tea написав: "Голос" йде в політику всерйоз і надовго. "Голос" йде в політику всерйоз і надовго.



Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим. Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.

Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.

Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.

Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".

"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.

Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе. Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом"."Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.

Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива

А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.

А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше ))) Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчиваА "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше ))) stm

Повідомлень: 1852 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:11 Вкладчик1234 написав: Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).

Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".



И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз

верно,из под палки добра не выйдет.Ждет оваций.Наивняк.Но на бис не просят верно,из под палки добра не выйдет.Ждет оваций.Наивняк.Но на бис не просят Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются. Хутін Пуй

Повідомлень: 3104 З нами з: 06.03.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 322 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:16 stm написав: Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива



Вероятность этого варианта 0 процентов.

Войти в коалицию - это означает подписать коалиционный договор с конкретными пунктами.

Вы действительно серьезно думаете, что Оппоплатформа Медведчука подпишется под пунктом - наша цель НАТО и ЕС, а это записано в программе Слуги ))) Вероятность этого варианта 0 процентов.Войти в коалицию - это означает подписать коалиционный договор с конкретными пунктами.Вы действительно серьезно думаете, что Оппоплатформа Медведчука подпишется под пунктом - наша цель НАТО и ЕС, а это записано в программе Слуги ))) freeze 4 Повідомлень: 12232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3538353935403541> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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