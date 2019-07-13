Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
tea написав:Програма партії "Голос" https://goloszmin.org Команда партії "Голос" https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/ Чому я за "Голос"? Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді. У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди. "Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.
"верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе"...
Це той випадок,коли я віддаю "Голосу" мандат довіри у формі виборчого бюлетеня. Ми з Святом знайомі вже 10 років,в мене немає причин не довіряти.
tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,
Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения. Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.
tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,
Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения. Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.
Так тому ж сюди й зайшов зараз,щоб кинути посилання на програму і команду.Звичайно,значна частина виборців програми не читала і команди не бачила,а робить висновок тільки по лідеру. "Голос" йде в політику всерйоз і надовго.
tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.
Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.
ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ Тобто за наші бюлетені (а отже, і владу над нами) вперше в новітній українській історії змагаються не дві політичні партії, а два телевізійні проєкти улюбленого, принаймні серед багатьох пересічних співгромадян, телеканалу 1 + 1 — «Слуга народу» та «Голос країни». Назви, зрештою, не мають значення, і слова в них можна переставляти довільно. Голос народу, Слуга країни, Країна народу, Голос слуги — whatever. Головне, щоб на чолі стояли телевізійні улюбленці. У нашому випадку — шоумени. З яких один, щоправда, більшою мірою шаурмен. Але це йому навіть у плюс: до шаурми народ у нас ставиться так само добре, як і до локшини. Маємо, отже, яскраво виявлену 90-відсоткову монополію на загальнонаціональне лідерство, зосереджену у двох, помітно нижчих від середнього зросту, чоловічих постатях, кожна з яких, як і личить людям дрібної тілобудови, рівною мірою амбіційна й еґоїстична. Таким робом природа іноді компенсує те, чого недодала. Втім, не наголошуючи на зовнішніх характеристиках, погляньмо на внутрішні. Не я перший зауважую, що як преЗе! дент, так і Славко з їхніми сорок плюс увійшли в ту смугу чоловічого життя, що її називають кризою середнього віку. Маючи далеко позаду той небезпечний відтинок, автор цих рядків з усією відповідальністю підтверджує одну з визначальних його ознак — коли чоловіки знову стають підлітками. Змінність настроїв та неконтрольованість емоцій, а також надмірна чутливість і вразливість у всьому, що стосується власної особи з її забаганками, — лише дуже побіжний перелік притаманних кризі середнього віку т. зв. мух і тарганів. І якщо у преЗе! дента цей синдром виявляє себе в дедалі частіших роздратуванні та сварливості, як і в періодичних вибухах нічим не обґрунтованих претензій, звинувачень чи ревнощів, то у Славка — в постійному акцентуванні на тому, який він «молодий», «новий» і «рок-н-рольний». Зважаючи ж на те, що ні перше, ні друге, а навіть, за великим рахунком, і третє правдою не є, такого штибу самофіксація видається вже радше заклинанням. І в першу чергу — себе самого. Звиклі до оплесків та обожнювань, до армій фанаток і фанів (що їх сотні тисяч, коли не мільйони), виплекані стадіонами, натовпами, палацами й телеіндустрійними технологіями, обидва наші лідери неминуче повірили у власну винятковість, а можливо, й містичне призначення. Це дві різного типу пародії на сучасного месію українського зразка. При цьому преЗе! дентові все вдається в рази краще (65 на 25), бо він цілком органічно оперує цинізмом, а «людям, — як писали класики, — это нравится». Тому й окреслення «красава», що ним так полюбляють нагороджувати свого ідола Зе! фанати, пасує як улите: в ній, «красаві», вся квінтесенція цього криворізького пацанчика. Гірше зі Славком, який розривається поміж кількома ролями, і ми врешті не знаємо, де закінчується сповнена ідеалістично-сентиментальних уявлень «божа кульбабка», а де починається безжальний парламентський термінатор, який чомусь вирішив, що вершиною наших, виборців, сподівань є «штрафування прогульників». Мабуть, ті, хто консультував його чи то в Єлі, чи у Стенфорді, поставилися до своїх консультацій не надто старанно. Бо от же ж Поплавського таки навчили в Кембриджі, що на вибори в Україні треба йти не з ідеями або програмами, а з підтримкою Олега Винника — і все складеться. Тож, повертаючись до нашого оптимізму, з радістю визнаю: підстави для нього очевидні. Народ, який усіма своїми рефлексами тягнеться до кризи, обов’язково її отримає разом з усіма тарганами й мухами. Буде нам і білка, буде і свисток. Ще й як буде. https://wz.lviv.ua/blogs/393788-odyn-pl ... dorivniuie
Да уж, до Писарева и Добролюбова этому писателю далеко, измельчали рыцари пера. Основная проблема Славика не дилетантизм ( в украинской политике это не зазорно), а поздний старт, поэтому с Зеленским они сейчас в разных весовых категориях и сравнивать их просто глупо. Поплавский еще 35 лет назад был командиром студенческого стройотряда в Сибири, потом сотворил свой гов ...ный институт (но пиплу нравится и деньги несут) , с депутатства всегда получал дивиденты не хуже какого-нибудь Ляшка, так что Кембриджи ему без надобностей. И, самое главное, почему этот "инженер человеческих душ" решил , что с шоуменами страна пойдет в ж...у, а с ненаглядным Петро все было бы по-другому.
tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.
Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.
Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР. Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності. Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом". "Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію. Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.
Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады). Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".
И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.
Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.
Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР. Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності. Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом". "Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію. Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.
Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы. А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))
Вкладчик1234 написав:Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады). Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".
И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз
верно,из под палки добра не выйдет.Ждет оваций.Наивняк.Но на бис не просят
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stm написав:Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива
Вероятность этого варианта 0 процентов. Войти в коалицию - это означает подписать коалиционный договор с конкретными пунктами. Вы действительно серьезно думаете, что Оппоплатформа Медведчука подпишется под пунктом - наша цель НАТО и ЕС, а это записано в программе Слуги )))