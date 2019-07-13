RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3538353935403541>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 194
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
54
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:32

  Cler написав:
  tea написав:Програма партії "Голос"
https://goloszmin.org
Команда партії "Голос"
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/
Чому я за "Голос"?
Тому що на 100% підтримую програму партії "Голос" і впевнений в команді.
У нас - наймолодша партія серед 5 прохідних.Мається на увазі - середній вік команди.
"Голос" - єдина партія,яка з початку замірів рейтингу довіри виросла майже в 8 разів - з 0.9% до 7.6% станом на зараз.

"верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе"... :)

Це той випадок,коли я віддаю "Голосу" мандат довіри у формі виборчого бюлетеня.
Ми з Святом знайомі вже 10 років,в мене немає причин не довіряти.
tea
Прогнозист курсу
 
Повідомлень: 17198
З нами з: 15.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:37

  tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,


Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.
Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.
freeze
4
 
Повідомлень: 12232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:42

  freeze написав:
  tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,


Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.
Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.

Так тому ж сюди й зайшов зараз,щоб кинути посилання на програму і команду.Звичайно,значна частина виборців програми не читала і команди не бачила,а робить висновок тільки по лідеру.
"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.
tea
Прогнозист курсу
 
Повідомлень: 17198
З нами з: 15.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:46

  tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.


Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.
freeze
4
 
Повідомлень: 12232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:47

  Ой+ написав:
ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ
Тобто за наші бюлетені (а отже, і владу над нами) вперше в новітній українській історії змагаються не дві політичні партії, а два телевізійні проєкти улюбленого, принаймні серед багатьох пересічних співгромадян, телеканалу 1 + 1 — «Слуга народу» та «Голос країни». Назви, зрештою, не мають значення, і слова в них можна переставляти довільно. Голос народу, Слуга країни, Країна народу, Голос слуги — whatever. Головне, щоб на чолі стояли телевізійні улюбленці. У нашому випадку — шоумени. З яких один, щоправда, більшою мірою шаурмен. Але це йому навіть у плюс: до шаурми народ у нас ставиться так само добре, як і до локшини.
Маємо, отже, яскраво виявлену 90-відсоткову монополію на загальнонаціональне лідерство, зосереджену у двох, помітно нижчих від середнього зросту, чоловічих постатях, кожна з яких, як і личить людям дрібної тілобудови, рівною мірою амбіційна й еґоїстична. Таким робом природа іноді компенсує те, чого недодала. Втім, не наголошуючи на зовнішніх характеристиках, погляньмо на внутрішні.
Не я перший зауважую, що як преЗе! дент, так і Славко з їхніми сорок плюс увійшли в ту смугу чоловічого життя, що її називають кризою середнього віку. Маючи далеко позаду той небезпечний відтинок, автор цих рядків з усією відповідальністю підтверджує одну з визначальних його ознак — коли чоловіки знову стають підлітками. Змінність настроїв та неконтрольованість емоцій, а також надмірна чутливість і вразливість у всьому, що стосується власної особи з її забаганками, — лише дуже побіжний перелік притаманних кризі середнього віку т. зв. мух і тарганів.
І якщо у преЗе! дента цей синдром виявляє себе в дедалі частіших роздратуванні та сварливості, як і в періодичних вибухах нічим не обґрунтованих претензій, звинувачень чи ревнощів, то у Славка — в постійному акцентуванні на тому, який він «молодий», «новий» і «рок-н-рольний». Зважаючи ж на те, що ні перше, ні друге, а навіть, за великим рахунком, і третє правдою не є, такого штибу самофіксація видається вже радше заклинанням. І в першу чергу — себе самого.
Звиклі до оплесків та обожнювань, до армій фанаток і фанів (що їх сотні тисяч, коли не мільйони), виплекані стадіонами, натовпами, палацами й телеіндустрійними технологіями, обидва наші лідери неминуче повірили у власну винятковість, а можливо, й містичне призначення. Це дві різного типу пародії на сучасного месію українського зразка. При цьому преЗе! дентові все вдається в рази краще (65 на 25), бо він цілком органічно оперує цинізмом, а «людям, — як писали класики, — это нравится». Тому й окреслення «красава», що ним так полюбляють нагороджувати свого ідола Зе! фанати, пасує як улите: в ній, «красаві», вся квінтесенція цього криворізького пацанчика.
Гірше зі Славком, який розривається поміж кількома ролями, і ми врешті не знаємо, де закінчується сповнена ідеалістично-сентиментальних уявлень «божа кульбабка», а де починається безжальний парламентський термінатор, який чомусь вирішив, що вершиною наших, виборців, сподівань є «штрафування прогульників». Мабуть, ті, хто консультував його чи то в Єлі, чи у Стенфорді, поставилися до своїх консультацій не надто старанно. Бо от же ж Поплавського таки навчили в Кембриджі, що на вибори в Україні треба йти не з ідеями або програмами, а з підтримкою Олега Винника — і все складеться.
Тож, повертаючись до нашого оптимізму, з радістю визнаю: підстави для нього очевидні. Народ, який усіма своїми рефлексами тягнеться до кризи, обов’язково її отримає разом з усіма тарганами й мухами. Буде нам і білка, буде і свисток. Ще й як буде. https://wz.lviv.ua/blogs/393788-odyn-pl ... dorivniuie


Да уж, до Писарева и Добролюбова этому писателю далеко, измельчали рыцари пера.
Основная проблема Славика не дилетантизм ( в украинской политике это не зазорно), а поздний старт, поэтому с Зеленским они сейчас в разных весовых категориях и сравнивать их просто глупо.
Поплавский еще 35 лет назад был командиром студенческого стройотряда в Сибири, потом сотворил свой гов ...ный институт (но пиплу нравится и деньги несут) , с депутатства всегда получал дивиденты не хуже какого-нибудь Ляшка, так что Кембриджи ему без надобностей.
И, самое главное, почему этот "инженер человеческих душ" решил , что с шоуменами страна пойдет в ж...у, а с ненаглядным Петро все было бы по-другому.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:55

  freeze написав:
  tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.


Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.

Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.
Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.
Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".
"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.
Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.
tea
Прогнозист курсу
 
Повідомлень: 17198
З нами з: 15.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:08

Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).
Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".

И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6132 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:10

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:"Голос" йде в політику всерйоз і надовго.


Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.

Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.
Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.
Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".
"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.
Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.

Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива ;)
А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.
А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:11

  Вкладчик1234 написав:Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).
Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".

И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз

верно,из под палки добра не выйдет.Ждет оваций.Наивняк.Но на бис не просят
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 06.03.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:16

  stm написав:Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива


Вероятность этого варианта 0 процентов.
Войти в коалицию - это означает подписать коалиционный договор с конкретными пунктами.
Вы действительно серьезно думаете, что Оппоплатформа Медведчука подпишется под пунктом - наша цель НАТО и ЕС, а это записано в программе Слуги )))
freeze
4
 
Повідомлень: 12232
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3538353935403541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron