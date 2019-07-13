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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3538353935403541 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 194 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 18% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 54 Опозиційна платформа - За життя 6% 11 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 194 Додано: Суб 13 лип, 2019 21:21 Вкладчик1234 написав: Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).

Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".



И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады).Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз

Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.Але Святу не байдужа доля України,тому довелось йти в політику,бо набридло за цим спостерігати 28 років.

Може в деяких дискусіях Свят і не виглядав так,як Юля чи інші,але він людина порядна,чесна і щира,патріот України.Тому йому й вдалось об"єднати навколо себе інших порядних людей. Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.Але Святу не байдужа доля України,тому довелось йти в політику,бо набридло за цим спостерігати 28 років.Може в деяких дискусіях Свят і не виглядав так,як Юля чи інші,але він людина порядна,чесна і щира,патріот України.Тому йому й вдалось об"єднати навколо себе інших порядних людей. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:23 stm написав: tea написав: Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.

Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.

Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".

"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.

Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе. Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом"."Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.

Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива

А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.

А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше ))) Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчиваА "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))

Слуга народу не буде об"єднуватись з "За життя". Слуга народу не буде об"єднуватись з "За життя". tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:44 tea написав: Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів. Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.



У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса.

Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.



97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос. У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса.Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос. Бывалый

Повідомлень: 1397 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 22:02 tea написав: stm написав: tea написав: Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.

Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.

Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом".

"Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.

Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе. Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР.Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності.Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом"."Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію.Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.

Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива

А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.

А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше ))) Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчиваА "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы.А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))

Слуга народу не буде об"єднуватись з "За життя". Слуга народу не буде об"єднуватись з "За життя". сейчас очень много тех, кто, не имея соответствующих полномочий, “от имени всех евреев Украины” высказывает свою личную точку зрения как единственно правильную… http://ieshua.org/vadim-rabinovich-evre ... zaciya.htm

старо,но вечно сейчас очень много тех, кто, не имея соответствующих полномочий, “от имени всех евреев Украины” высказывает свою личную точку зрения как единственно правильную…старо,но вечно Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются. Хутін Пуй

Повідомлень: 3105 З нами з: 06.03.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 322 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 22:04 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.

Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр! Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!

У каждого свои приоритеты.



Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.

Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах. У каждого свои приоритеты.Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.



Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.



Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.



PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии

Что Порошенко сделал с армией??? Видимо что-то существенное, раз армия, традиционно дисциплинированная, очень дружно прокатила его на президентских выборах. Может не простили подозрительный поджег всех стратегических складов с боеприпасами в условиях, когда охрану их специальными распоряжениями сверху делали фиктивной вместо того, чтобы усилить в период проведения военных действий?



После этих поджогов место и роль Порошенко в сценарии по захвату Украины Россией уже не кажутся надуманными.



Удивительно, но Мураев и Вилкул вдруг попали под российские санкции. Думаю, что здесь без обмана. Вспоминаем Януковича, который полез с дружбой народов к Путину, и чем все для него закончилось... Путина очень раздражают украинские политики, которые хотят поддерживать экономические связи с Россией на равных. Поэтому санкции в этом контексте вполне логичны, как ни странно на первый взгляд это может показаться.



Путину бы Тимошенко устроила, которая говорит одно, а сама легко примет все завышенные цены и на газ, и на ТВЭЛы, и на нефть. Ведь не сдохли же от 450 долларов за газ... в конце концов. Что Порошенко сделал с армией??? Видимо что-то существенное, раз армия, традиционно дисциплинированная, очень дружно прокатила его на президентских выборах. Может не простили подозрительный поджег всех стратегических складов с боеприпасами в условиях, когда охрану их специальными распоряжениями сверху делали фиктивной вместо того, чтобы усилить в период проведения военных действий?После этих поджогов место и роль Порошенко в сценарии по захвату Украины Россией уже не кажутся надуманными.Удивительно, но Мураев и Вилкул вдруг попали под российские санкции.Думаю, что здесь без обмана. Вспоминаем Януковича, который полез с дружбой народов к Путину, и чем все для него закончилось... Путина очень раздражают украинские политики, которые хотят поддерживать экономические связи с Россией на равных. Поэтому санкции в этом контексте вполне логичны, как ни странно на первый взгляд это может показаться.Путину бы Тимошенко устроила, которая говорит одно, а сама легко примет все завышенные цены и на газ, и на ТВЭЛы, и на нефть. Ведь не сдохли же от 450 долларов за газ... в конце концов. buratinyo

Повідомлень: 1099 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2037 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3538353935403541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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