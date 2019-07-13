Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Славику и самому очевидно, что политика - это "не его" (причём давно - когда он первый раз сбежал из Рады). Но видимо ему сделали "предложение, от которого нельзя отказаться". И теперь он работает "лицом" партии. Но получается как-то "из-под палки".
И дискутировать он не умеет, т.к. всю жизнь имеет дело с публикой, которая только заглядывает ему в рот, и готова выполнить любой его каприз
Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.Але Святу не байдужа доля України,тому довелось йти в політику,бо набридло за цим спостерігати 28 років. Може в деяких дискусіях Свят і не виглядав так,як Юля чи інші,але він людина порядна,чесна і щира,патріот України.Тому йому й вдалось об"єднати навколо себе інших порядних людей.
tea написав:Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР. Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності. Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом". "Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію. Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.
Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы. А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))
tea написав:Святослав декларує не більше двох термінів для депутатів.
У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса. Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.
97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос.
tea написав:Радикальної партії і Сили і честі Ви не побачите і в цій каденції ВР. Що стосується "Голоса",то побачите,питання лише в чисельності. Слуга Народу декларує,що буде робити коаліцію або з ЮВТ або з "Голосом". "Голос" декларує,що буде робити коаліцію або зі Слугою народу,або йтиме в опозицію. Якщо Слуга народу вирішить створити коаліцію з ЮВТ,то Юля їх партію і похоронить.А "Голос",якщо доведеться йти в опозицію,на наступних виборах переможе.
Слуга может преподнести сюрприз и объединиться с оппой, ибо оппа-оппа достаточно больша и сговорчива А "Голос" на канале АйСиТиВи мог бы и пафосно, со спецэффектами представить свою первую десятку, в виде проморолика хотя бы. А "так в семье научили" в политике не действует. Действует отбор контрольной группы избирателей по возрастам, полу, роду занятий. И лепим из кандидата, что пипл хватает. Кто в лепке лучше, тот в лепке лучше )))
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zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа. Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
У каждого свои приоритеты.
Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей. Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.
Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.
PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии
Что Порошенко сделал с армией??? Видимо что-то существенное, раз армия, традиционно дисциплинированная, очень дружно прокатила его на президентских выборах. Может не простили подозрительный поджег всех стратегических складов с боеприпасами в условиях, когда охрану их специальными распоряжениями сверху делали фиктивной вместо того, чтобы усилить в период проведения военных действий?
После этих поджогов место и роль Порошенко в сценарии по захвату Украины Россией уже не кажутся надуманными.
Удивительно, но Мураев и Вилкул вдруг попали под российские санкции. Думаю, что здесь без обмана. Вспоминаем Януковича, который полез с дружбой народов к Путину, и чем все для него закончилось... Путина очень раздражают украинские политики, которые хотят поддерживать экономические связи с Россией на равных. Поэтому санкции в этом контексте вполне логичны, как ни странно на первый взгляд это может показаться.
Путину бы Тимошенко устроила, которая говорит одно, а сама легко примет все завышенные цены и на газ, и на ТВЭЛы, и на нефть. Ведь не сдохли же от 450 долларов за газ... в конце концов.