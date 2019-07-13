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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3539354035413542

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 194
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
54
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:47

  Бывалый написав:
У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса.
Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.

97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос.

И у меня Емец.
Мы что, в одном округе?
А Броварской Ризаненко куда?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:53

  shapo написав:
  Frant написав:Зеленський знецінює українську армію та українську ідею

А о чем украинская идея?
И когда он драгоценную армию успел обесценить?


Он ни разу за 1.5 месяца не сказал "остаточне прощавай" :mrgreen: Украинская идея по мнению франтов - это построение антироссии.

Не светское государство, а свое православие.
Не ученые в качестве героев, а свои мясники.
Не насильная русификация, а насильная украинизация...
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:57

  shapo написав:[

Мы что, в одном округе?


Насколько помню на последних выборах голосовали на одном участке-детская поликлиника. Ризонеко также на 97м.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:00

Re: Політичні дискусії

  tea написав:По списку в нас немає жодного колишнього депутата.

Народными депутатами не были, а вот их помощниками были:

- Орищенко Роман Михайлович, №60 в партийном списке - у Парубія Андрія Володимировича (Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16634.html
https://posipaky.info/minion/324788
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11584

- Сорока Микола Іванович, №96 в партийном списке - у Кіраля Сергія Івановича (Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16670.html
https://posipaky.info/minion/329408
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18031

- Черванчук Сергій Анатолійович, №105 в партийном списке - у Буглака Юрія Олександровича (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА") и Дехтярчука Олександра Володимировича (Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16679.html
https://posipaky.info/minion/333173
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20287
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6130

- Бігус Микола Богданович, №128 в партийном списке - у Висоцького Сергія Віталійовича (Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16702.html
https://posipaky.info/minion/332070
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17963


У СН такой один:

- Пушкаренко Арсеній Михайлович, №81 в партийном списке - у Веселовой Наталії Василівні (Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 18569.html
https://posipaky.info/minion/316278
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18008

Список помощников нардепов 6-8 созывов (не всех) в ответе руководителя Управления кадров аппарата ВР от 02.07.2019 на https://dostup.pravda.com.ua/request/50 ... 3/1578.pdf
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