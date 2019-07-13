Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:47
Бывалый написав:
У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса.
Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.
97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос.
И у меня Емец.
Мы что, в одном округе?
А Броварской Ризаненко куда?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: Суб 13 лип, 2019 22:53
shapo написав: Frant написав:
Зеленський знецінює українську армію та українську ідею
А о чем украинская идея?
И когда он драгоценную армию успел обесценить?
Он ни разу за 1.5 месяца не сказал "остаточне прощавай"
Украинская идея по мнению франтов - это построение антироссии.
Не светское государство, а свое православие.
Не ученые в качестве героев, а свои мясники.
Не насильная русификация, а насильная украинизация...
zРадио
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Додано: Суб 13 лип, 2019 22:57
shapo написав:
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Мы что, в одном округе?
Насколько помню на последних выборах голосовали на одном участке-детская поликлиника. Ризонеко также на 97м.
Бывалый
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Додано: Суб 13 лип, 2019 23:00
tea написав:
По списку в нас немає жодного колишнього депутата.
Народными депутатами не были, а вот их помощниками были:
-
Орищенко
Роман Михайлович,
№60
в партийном списке - у
Парубія
Андрія Володимировича (
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16634.html https://posipaky.info/minion/324788 http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11584
-
Сорока
Микола Іванович,
№96
в партийном списке - у
Кіраля
Сергія Івановича (
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16670.html https://posipaky.info/minion/329408 https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18031
-
Черванчук
Сергій Анатолійович,
№105
в партийном списке - у
Буглака
Юрія Олександровича (
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
) и
Дехтярчука
Олександра Володимировича (
Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16679.html https://posipaky.info/minion/333173 https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20287 http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6130
-
Бігус
Микола Богданович,
№128
в партийном списке - у
Висоцького
Сергія Віталійовича (
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16702.html https://posipaky.info/minion/332070 http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17963
У СН такой один:
-
Пушкаренко
Арсеній Михайлович,
№81
в партийном списке - у
Веселовой
Наталії Василівні (
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 18569.html https://posipaky.info/minion/316278 http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18008 Список помощников нардепов 6-8 созывов
(не всех) в ответе руководителя Управления кадров аппарата ВР от 02.07.2019 на
https://dostup.pravda.com.ua/request/50 ... 3/1578.pdf
yanyura
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