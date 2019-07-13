RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3539354035413542

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 195
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
54
Опозиційна платформа - За життя
6%
12
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:47

  Бывалый написав:
У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса.
Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.

97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос.

И у меня Емец.
Мы что, в одном округе?
А Броварской Ризаненко куда?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:53

  shapo написав:
  Frant написав:Зеленський знецінює українську армію та українську ідею

А о чем украинская идея?
И когда он драгоценную армию успел обесценить?


Он ни разу за 1.5 месяца не сказал "остаточне прощавай" :mrgreen: Украинская идея по мнению франтов - это построение антироссии.

Не светское государство, а свое православие.
Не ученые в качестве героев, а свои мясники.
Не насильная русификация, а насильная украинизация...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:57

  shapo написав:[

Мы что, в одном округе?


Насколько помню на последних выборах голосовали на одном участке-детская поликлиника. Ризонеко также на 97м.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 10.09.11
Подякував: 424 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:00

Re: Політичні дискусії

  tea написав:По списку в нас немає жодного колишнього депутата.

Народными депутатами не были, а вот их помощниками были:

- Орищенко Роман Михайлович, №60 в партийном списке - у Парубія Андрія Володимировича (Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16634.html
https://posipaky.info/minion/324788
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11584

- Сорока Микола Іванович, №96 в партийном списке - у Кіраля Сергія Івановича (Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16670.html
https://posipaky.info/minion/329408
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18031

- Черванчук Сергій Анатолійович, №105 в партийном списке - у Буглака Юрія Олександровича (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА") и Дехтярчука Олександра Володимировича (Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16679.html
https://posipaky.info/minion/333173
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20287
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6130

- Бігус Микола Богданович, №128 в партийном списке - у Висоцького Сергія Віталійовича (Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16702.html
https://posipaky.info/minion/332070
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17963


У СН такой один:

- Пушкаренко Арсеній Михайлович, №81 в партийном списке - у Веселовой Наталії Василівні (Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ")
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 18569.html
https://posipaky.info/minion/316278
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18008

Список помощников нардепов 6-8 созывов (не всех) в ответе руководителя Управления кадров аппарата ВР от 02.07.2019 на https://dostup.pravda.com.ua/request/50 ... 3/1578.pdf
yanyura
 
Повідомлень: 4797
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:04

  freeze написав:
  tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,


Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения.
Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.

да так само и у зе.
кто назовет его команду? кроме тех что засветились вокруг него в связи с президентской компанией.
а программу зе кто назовет? думаю даже сами его партийцы не доконца понимают идеологию и программу партии.
фактически текущие выборы - проголосую хоть за черта только не за старье.
mephala
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:34

Готовьте денежки, 73%. Беня сказал: надо платить. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kand ... 31931.html
airmax78
 
Повідомлень: 30773
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:56

  Frant написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты.
А сейчас так же клоуна включили.


Мне нечего признавать.
Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)
Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре. :mrgreen:
Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.

Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?


Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???
А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?
порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?
Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.
А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.
Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.
И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.
Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.
Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь. :mrgreen:

Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.
А недвига... ну так она и схлопнулась в 3 раза, я ее все равно не продавал - какая разница сколько она стоит? Это тем кто в рп сваливали цена имела значение. У меня в подъезде соседка продала за полцены треху и свалила в Крым подальше от распятых мальчиков. Ну потеряла она несколько десятков куе на этой продаже - я до сих пор плАчу :mrgreen: . Вместо нее поселились приличные люди.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4240 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3539354035413542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.