Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бывалый написав: У меня на округе от Голоса идет Емец. Потомственный депутат. Уже был депутатом двух созывов. Заходил по округу от Батькивщины, затем от НФ, теперь от Голоса. Везде развешал рекламу, что он большой борец против мажоритарки, а во всем виноват Витя.
97й округ Ризаненко 2012-Удар, 2014-БПП, 2019-Голос.
И у меня Емец. Мы что, в одном округе? А Броварской Ризаненко куда?
tea написав:Просив би все-таки дискутувати по програмі і команді,
Давайте говорить объективно, 99 процентов избирателей на сегодня не назовёт ни одного представителя команды Голоса, кроме самого Вакарчука, о какой команде можно дискутировать, если это не определяет выбор населения. Также подавляющее большинство не имеет понятия о программе Вакарчука, кроме того, что ходит часто в вышиванке значит проукраинский, и вроде пока ничего не украл. Конец знаний.
да так само и у зе. кто назовет его команду? кроме тех что засветились вокруг него в связи с президентской компанией. а программу зе кто назовет? думаю даже сами его партийцы не доконца понимают идеологию и программу партии. фактически текущие выборы - проголосую хоть за черта только не за старье.
pesikot написав:Это у вас истерика, потому что, не способны признать свою ошибку выбора клоуна в президенты. А сейчас так же клоуна включили.
Мне нечего признавать. Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...) Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре. Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.
Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?
Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...??? А-а-а...э-ээ, а причем тут порох? порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)? Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное. А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы. Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки. И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам. Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском. Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.
Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м. А недвига... ну так она и схлопнулась в 3 раза, я ее все равно не продавал - какая разница сколько она стоит? Это тем кто в рп сваливали цена имела значение. У меня в подъезде соседка продала за полцены треху и свалила в Крым подальше от распятых мальчиков. Ну потеряла она несколько десятков куе на этой продаже - я до сих пор плАчу . Вместо нее поселились приличные люди.
Миф про маску Коломойского уже даже Петя не упоминает. Зачем молодой команде нужен Коломойский? Какая от него польза ? Прижимистый, скандальный и склочный. Прессовать Беню скорее всего не будут по старой памяти, если борзеть конечно сильно не будет.
Человек в распоряжении, которого сотни тысяч силовиков, спецслужб и военных, против обычного миллиардера с полуарестованными счетами. Это разные весовые категории по возможностям и влиянию.
Starikan написав:] А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. Идея голобородько - президент на велике, расстреливающий ВР. Заметьте, я не о Зе (он далеко не Уго), а о том образе, которым несколько лет зомбировали население.
Э-э, я наверное что-то пропустил. И шо? Много депутан замочил? Это было наверное воспроизведение желания всего народа. Такое пропустить. Надо поискать в ютубе, спасибо. Велик...А что плохого в велике? Я вон, боксера нашего терпеть не могу, но ничего не имею против того, что он на велике ездит. Или Вам не дает покоя идея, что Президент предпочтет велик членовозу? Это Ваше совковое прошлое не отпускает. В Исландии...нет, кажется в Австрии, Президент ездит на метро на работу. И без охраны.
"Скромность красит человека" (с) (но не делает его счастливым ) Заметьте, ни кличко ни Президента Австрии никто в излишней левизне не обвиняет, в Нью-Йорке в метро совершенно спокойно рядом могут сидеть бомж (американский, там они приличней чуть выглядят чем наши) и чувак в ролексе и очках с золотой оправой (сам видел) -надо ближе быть к народу. Или Вы такого персонажа (я имею ввиду в ролексе) обвините в латентном коммунячестве?
Frant написав:Зеленський знецінює українську армію та українську ідею. Для нього цікавіші "одинязик" і продаж "Сватів" в Московію. То вам не порошенковський шоколад, тут гірші справи.
Это не бьет по обороноспособности, даже будь это правдой. Хотя мое мнение, что это твои придумки.
Да, он по 30 раз на день как попугай не повторяет "благодаря армии мы остановили российскую агрессию". Но от того, что это по 30 раз на день повторял Порошенко, армия сильнее не стала. У нас даже патронного завода нет! На 6-м году войны, Карл!!!
Во время захвата Луганского патронного завода сепарами, его охрана состояла из...1-го вохровца. Единственный патронный завод Украины! Захвачен Крым! Разгорается война в Донбассе! А Патронный завод охраняется хуже чем отделение банка. !!!!