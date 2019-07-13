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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3540354135423543

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 195
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
54
Опозиційна платформа - За життя
6%
12
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 01:28

  shapo написав:
  Frant написав:Зеленський знецінює українську армію та українську ідею

А о чем украинская идея?




"Ну как-же, что Вы в самом деле, право слово" (с) не помню откуда.
А томос мова и вира. Это разве не украинская идея?

Тут наш бывший х..рант отмочил:
https://news.liga.net/politics/news/por ... -tsennosti

И как его в Европу пускать собрались? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 01:31

  airmax78 написав:Готовьте денежки, 73%. Беня сказал: надо платить. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kand ... 31931.html


Максим, шо Вы все о денгах да о деньгах?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 02:16

  airmax78 написав:Готовьте денежки, 73%. Беня сказал: надо платить. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kand ... 31931.html

раз вам сказал, значит вам и платить...
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