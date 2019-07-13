"Ну как-же, что Вы в самом деле, право слово" (с) не помню откуда.
А томос мова и вира. Это разве не украинская идея?
Тут наш бывший х..рант отмочил:
И как его в Европу пускать собрались?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 01:28
"Ну как-же, что Вы в самом деле, право слово" (с) не помню откуда.
А томос мова и вира. Это разве не украинская идея?
Тут наш бывший х..рант отмочил:
И как его в Европу пускать собрались?
Додано: Нед 14 лип, 2019 01:31
Максим, шо Вы все о денгах да о деньгах?
Додано: Нед 14 лип, 2019 02:16
раз вам сказал, значит вам и платить...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 14 лип, 2019 06:23
Точно на одном, в детской поликлинике
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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