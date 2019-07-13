rjkz написав:

Frant написав: rjkz написав:

Мне нечего признавать.

Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)

Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре.

Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет. Мне нечего признавать.Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...)Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре.Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.

Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна? Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?

Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.А недвига... ну так она и схлопнулась в 3 раза, я ее все равно не продавал - какая разница сколько она стоит? Это тем кто в рп сваливали цена имела значение. У меня в подъезде соседка продала за полцены треху и свалила в Крым подальше от распятых мальчиков. Ну потеряла она несколько десятков куе на этой продаже - я до сих пор плАчу. Вместо нее поселились приличные люди.