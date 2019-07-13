Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав: Мне нечего признавать. Правление пороха было таким, что я и сейчас-бы проголосовал за клоуна, троллейбусного контролера или продавца воздушных шариков (та шо-ж такое, опять эти шарики...к чему это? ...склероз...) Худшего варианта, чем порох, не было....во втором туре. Истерика...истерика у вас, мне истерить причины нет.
Якби росіяни в 2014 захопили би Київ, завдяки таким, як Зе- і ваша нерухомість знецінилась би в 5 разів - ви все одно були би за клоуна?
Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...??? А-а-а...э-ээ, а причем тут порох? порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)? Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное. А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы. Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки. И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам. Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском. Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.
Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м. А недвига... ну так она и схлопнулась в 3 раза, я ее все равно не продавал - какая разница сколько она стоит? Это тем кто в рп сваливали цена имела значение. У меня в подъезде соседка продала за полцены треху и свалила в Крым подальше от распятых мальчиков. Ну потеряла она несколько десятков куе на этой продаже - я до сих пор плАчу . Вместо нее поселились приличные люди.
И своего охранника назначил министром обороны. Который по традиции прикупил себе лондонского бетона и скрывается там. И пилил бюджет через Ленинскую кузню, поставляя некондицию. За Свинарчуковичей с "йбаными высотомерами" я уже лишний раз не буду расписывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Человек в распоряжении, которого сотни тысяч силовиков, спецслужб и военных, против обычного миллиардера с полуарестованными счетами. Это разные весовые категории по возможностям и влиянию.
Февраль 2014 года. Президент, в распоряжении которого всех спец.службы и армия, его партия имеет большинство в Раде, сбегает в Ростов. Разные весовые категории говорите ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Frant написав:Зеленський знецінює українську армію та українську ідею. Для нього цікавіші "одинязик" і продаж "Сватів" в Московію. То вам не порошенковський шоколад, тут гірші справи.
Это не бьет по обороноспособности, даже будь это правдой. Хотя мое мнение, что это твои придумки.
Да, он по 30 раз на день как попугай не повторяет "благодаря армии мы остановили российскую агрессию". Но от того, что это по 30 раз на день повторял Порошенко, армия сильнее не стала. У нас даже патронного завода нет! На 6-м году войны, Карл!!!
Во время захвата Луганского патронного завода сепарами, его охрана состояла из...1-го вохровца. Единственный патронный завод Украины! Захвачен Крым! Разгорается война в Донбассе! А Патронный завод охраняется хуже чем отделение банка. !!!!
Що зробив для України і збільшення її обороноздатності клоун Зе-??
Покупався в маріупольському фонтані?
Дозволив для перегляду пропагандистський антиукраїнський серіал "Свати"???
Відвів війська з української землі в Станиці Луганській??
Заборонив військовий парад? Нагадую - Сталін в грудні 1941 провів військовий парад - для підвищення морального духу військ і населення, причому війська зразу поїхали на фронт!
Зелен- і партія "Слуга ур-оду" - то є популісти-капітулянти.
Наагато гірші, ніж Порошенко з своєю партією.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 лип, 2019 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Зачем молодой команде нужен Коломойский? Какая от него польза ?
Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.
freeze написав:Прижимистый, скандальный и склочный. Прессовать Беню скорее всего не будут по старой памяти, если борзеть конечно сильно не будет.
А еще Беня хозяин 1+1. Главной площадки "независимой" "команды"
freeze написав:Человек в распоряжении, которого сотни тысяч силовиков, спецслужб и военных, против обычного миллиардера с полуарестованными счетами. Это разные весовые категории по возможностям и влиянию.
Ха три раза. В распоряжении Бени - суды. Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место Одна фраза Бени в которой есть слово "Приват" и всю страну начинает трусить.
freeze написав:Человек в распоряжении, которого сотни тысяч силовиков, спецслужб и военных, против обычного миллиардера с полуарестованными счетами. Это разные весовые категории по возможностям и влиянию.
Февраль 2014 года. Президент, в распоряжении которого всех спец.службы и армия, его партия имеет большинство в Раде, сбегает в Ростов. Разные весовые категории говорите ...
Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше. В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.
"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС"