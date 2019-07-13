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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 196
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
54
Опозиційна платформа - За життя
7%
13
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:48

  Frant написав:Методи роботи зебІльної команди:


"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС"

https://censor.net.ua/news/3137402/posl ... i_politiki


Бутусов в своей статейке многое переврал.
Власов всех не уволил, поскольку два из четырех руководителя западных таможен смотались в отпуск, и невозможно проводить никакие кадровые действия с человеком пока он в отпуске.
Два других начальника выведены за штат, и находятся в резерве таможни. Без рапорта по собственному желанию просто так чиновника гостаможни никто не может уволить, назначается дисциплинарная комиссия, заседает, выявляет претензии и несоответствия и нарушения законодательства. В данном случае полностью уволить - надо около двух недель как минимум, если очень сильно спешить.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:14

  Подолянин написав:Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.


Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.

  Подолянин написав:Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место


Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:18

  rjkz написав:Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???
А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?
порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?
Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.
А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.
Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.
И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.
Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.
Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь. :mrgreen:

Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.

Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта".
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:20

  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.


В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:30

  vano80 написав:
  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.


В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.


Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.
freeze
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