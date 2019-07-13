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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3541354235433544 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 196 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 54 Опозиційна платформа - За життя 7% 13 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 196 Додано: Нед 14 лип, 2019 09:48 Frant написав: Методи роботи зебІльної команди:





"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС"



https://censor.net.ua/news/3137402/posl ... i_politiki Методи роботи зебІльної команди:"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС"



Бутусов в своей статейке многое переврал.

Власов всех не уволил, поскольку два из четырех руководителя западных таможен смотались в отпуск, и невозможно проводить никакие кадровые действия с человеком пока он в отпуске.

Два других начальника выведены за штат, и находятся в резерве таможни. Без рапорта по собственному желанию просто так чиновника гостаможни никто не может уволить, назначается дисциплинарная комиссия, заседает, выявляет претензии и несоответствия и нарушения законодательства. В данном случае полностью уволить - надо около двух недель как минимум, если очень сильно спешить. Бутусов в своей статейке многое переврал.Власов всех не уволил, поскольку два из четырех руководителя западных таможен смотались в отпуск, и невозможно проводить никакие кадровые действия с человеком пока он в отпуске.Два других начальника выведены за штат, и находятся в резерве таможни. Без рапорта по собственному желанию просто так чиновника гостаможни никто не может уволить, назначается дисциплинарная комиссия, заседает, выявляет претензии и несоответствия и нарушения законодательства. В данном случае полностью уволить - надо около двух недель как минимум, если очень сильно спешить. freeze 4 Повідомлень: 12237 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:14 Подолянин написав: Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского. Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.



Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.



Подолянин написав: Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место



Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. freeze 4 Повідомлень: 12237 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:18 rjkz написав: Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???

А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?

порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?

Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.

А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.

Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.

И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.

Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.

Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.



Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м. Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.

Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта". Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта". airmax78 Повідомлень: 30774 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:20 freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.



В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. vano80 Повідомлень: 1278 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:30 vano80 написав: freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.



В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.



Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей. Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей. freeze 4 Повідомлень: 12237 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3541354235433544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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