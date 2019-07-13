Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...??? А-а-а...э-ээ, а причем тут порох? порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)? Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное. А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы. Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки. И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам. Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском. Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.
Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.
Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта".
freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.
В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.
freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.
В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.
Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.
Libo написав:Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого
не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.
Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью. Хотя линия головы у него длинная, что означает - Михо интеллектуал. Но линия головы опускается далеко на холм луны , а это плохо. Может означать даже психоз и шизофрению, но чаще это означает - фантазии, придумывание своего мира. Михо нужно быть, писателе фантастом, сказочником или заниматься семейным бизнесом.
В любом случае люди с такой линией головы не могут быть политиками и вести за собой толпу. Это иллюзия за которую Михо расплатиться в будущем.
freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.
В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.
Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.
Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала. А, вот этого я не видел - https://bihus.info/rukami-zhebrakiv-yak-barishivskiy-sud-vidstoroniv-zamgolovi-nacbanku "Тож є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа просто використали для позову, через який звільнили Рожкову. То хто є справжнім позивачем? Андрія Барташа у канцелярії суду не пам’ятають. Не можуть пригадати, навіть, чи це був сам позивач, чи хтось інший із довіреністю. Не в курсі хто приніс позов і суддя. Він відмовився коментувати і зв’язок, який побачив між оціночним судженням у статті на сайті і необхідністю відсторонення першої заступниці голови Нацбанку. «Коментарів, які в моєму провадженні і незакінчені розглядом, я не маю права давати», - заявив суддя Костянтин Коваленко." Вот до чего порох судей довел, гад
vano80 написав:Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.
Так а что ты не договариваешь ? Судью, вынесшую неправосудное решение, заставили уйти в отставку, и решения явно будет пересмотрено вышестоящим судом. Против судьи возбуждено уголовное дело. Чем тебе это не нравится ?
Мне нравится реакция на происходящее freeze. Все закончится тем, что кто-то из Зекоманды придет и отымеет его маленький бизнес "неприроднім чином". Но і тогда у freeze найдется этому объяснение: что-то типа "при Порохе душили предпринимательство и у молодых и активных, но не сумевших себя реализовать людей накопилась финансовая неудовлетворенность".
freeze написав:Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше. В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.
В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, лично Поэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен. Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ?
Скромный вы человек, о барышевском суде вы скромно умолчали. Судья которого приняла решение против конкурента МАУ компании SkyUP. Но это же чистое совпадение, что так получилось и Коломойский здесь не при чем. Это же Порошенко судей назначал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой