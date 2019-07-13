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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3543354435453546> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 198 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 13 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 198 Додано: Нед 14 лип, 2019 10:18 rjkz написав: Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???

А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?

порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?

Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.

А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.

Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.

И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.

Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.

Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.



Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м. Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь.Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.

Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта". Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта". airmax78 Повідомлень: 30776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:20 freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.



В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. vano80 Повідомлень: 1279 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:30 vano80 написав: freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.



В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.



Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей. Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей. freeze 4 Повідомлень: 12242 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:34 vitaliian написав: Libo написав: Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся. не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.

Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью.

Хотя линия головы у него длинная, что означает - Михо интеллектуал. Но линия головы опускается далеко на холм луны , а это плохо. Может означать даже психоз и шизофрению, но чаще это означает - фантазии, придумывание своего мира.

Михо нужно быть, писателе фантастом, сказочником или заниматься семейным бизнесом.



В любом случае люди с такой линией головы не могут быть политиками и вести за собой толпу. Это иллюзия за которую Михо расплатиться в будущем. Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью.Хотя линия головы у него длинная, что означает - Михо интеллектуал. Но линия головы опускается далеко на холм луны , а это плохо. Может означать даже психоз и шизофрению, но чаще это означает - фантазии, придумывание своего мира.Михо нужно быть, писателе фантастом, сказочником или заниматься семейным бизнесом.В любом случае люди с такой линией головы не могут быть политиками и вести за собой толпу. Это иллюзия за которую Михо расплатиться в будущем. dima_beleb Повідомлень: 263 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:37 Re: Політичні дискусії

Взгляд со стороны: airmax78 Повідомлень: 30776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:45 freeze написав: vano80 написав: freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.



В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно. В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.



Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей. Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.



Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.

А, вот этого я не видел -

https://bihus.info/rukami-zhebrakiv-yak-barishivskiy-sud-vidstoroniv-zamgolovi-nacbanku

"Тож є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа просто використали для позову, через який звільнили Рожкову. То хто є справжнім позивачем? Андрія Барташа у канцелярії суду не пам’ятають. Не можуть пригадати, навіть, чи це був сам позивач, чи хтось інший із довіреністю.

Не в курсі хто приніс позов і суддя. Він відмовився коментувати і зв’язок, який побачив між оціночним судженням у статті на сайті і необхідністю відсторонення першої заступниці голови Нацбанку. «Коментарів, які в моєму провадженні і незакінчені розглядом, я не маю права давати», - заявив суддя Костянтин Коваленко."

Вот до чего порох судей довел, гад Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.А, вот этого я не видел -"Тож є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа просто використали для позову, через який звільнили Рожкову. То хто є справжнім позивачем? Андрія Барташа у канцелярії суду не пам’ятають. Не можуть пригадати, навіть, чи це був сам позивач, чи хтось інший із довіреністю.Не в курсі хто приніс позов і суддя. Він відмовився коментувати і зв’язок, який побачив між оціночним судженням у статті на сайті і необхідністю відсторонення першої заступниці голови Нацбанку. «Коментарів, які в моєму провадженні і незакінчені розглядом, я не маю права давати», - заявив суддя Костянтин Коваленко."Вот до чего порох судей довел, гад vano80 Повідомлень: 1279 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:50 vano80 написав: Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала. Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.



Так а что ты не договариваешь ?

Судью, вынесшую неправосудное решение, заставили уйти в отставку, и решения явно будет пересмотрено вышестоящим судом. Против судьи возбуждено уголовное дело.

Чем тебе это не нравится ? Так а что ты не договариваешь ?Судью, вынесшую неправосудное решение, заставили уйти в отставку, и решения явно будет пересмотрено вышестоящим судом. Против судьи возбуждено уголовное дело.Чем тебе это не нравится ? freeze 4 Повідомлень: 12242 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 10:56 Re: Політичні дискусії Мне нравится реакция на происходящее freeze. Все закончится тем, что кто-то из Зекоманды придет и отымеет его маленький бизнес "неприроднім чином". Но і тогда у freeze найдется этому объяснение: что-то типа "при Порохе душили предпринимательство и у молодых и активных, но не сумевших себя реализовать людей накопилась финансовая неудовлетворенность". airmax78 Повідомлень: 30776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 11:02 freeze написав: Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше.

В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.

Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше.В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.

В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, лично

Поэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен.

Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ! В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, личноПоэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен.Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ! "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2725 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 11:07 freeze написав: Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ?

Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ?

Скромный вы человек, о барышевском суде вы скромно умолчали.

Судья которого приняла решение против конкурента МАУ компании SkyUP.

Но это же чистое совпадение, что так получилось и Коломойский здесь не при чем. Это же Порошенко судей назначал. Скромный вы человек, о барышевском суде вы скромно умолчали.Судья которого приняла решение против конкурента МАУ компании SkyUP.Но это же чистое совпадение, что так получилось и Коломойский здесь не при чем. Это же Порошенко судей назначал. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2725 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3543354435453546> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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