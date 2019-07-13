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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 198
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
13
Опозиційний блок
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7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:18

  rjkz написав:Россияне ...??? ...Киев...??? ...в 2014...???
А-а-а...э-ээ, а причем тут порох?
порох остановил наступление войск неприятеля? С шашкой наголо на коне (опять что-то Чапаева вспомнил...старость...)?
Или пока сопли жевал да никак не мог решиться армию на восток отправлять, а некто в Днепропетровской области добробаты создавал, за сепаров и сданное оружие по 10 куе раздавал (потом меньше - предложение начало превышать спрос=>прайс вниз). Инкассаторские машины дал добробатам, потому как одними калашами на старых иномарках много не навоюешь, а армия нихрена не давала, даже списанное.
А потом начался полный беспредел - добробаты начали один за другим отвоевывать города и все договорняки пошли к Бениной (это совпадение) маме. И тогда, когда в самовольно освобожденном Илловайске добробаты попали в кольцо - порох открывал офшоры в Панаме. Ему как минимум было не до войны а как максимумэто ему позволило добробаты к ногтю, чтобы не претендовали на монополию военной силы.
Поэтому ни сепары ни парасияне не попали в Киев в 2014 не благодаря пороху, а вопреки.
И пока порох на войне делал деньги, остальные граждане Украины от простых работяг, до некоторых миллиардеров свои кровные отдавали и фронту и добробатам.
Благодаря людям, которые сами или по повестке пошли нас защищать пока кто-то дрожал над своими капиталами, благодаря их родным, которые вдогонку за мобилизованными высылали броники и каски. И пока нам в Киеве порох устроил парад тех кто нас на самом деле защищал разрывало и забрасывало на провода под Илловайском.
Прохожий, если я не ошибаюсь, старый УАЗ переделал, турель поставил и на фронт отправил, а порох со своими свиноконями бюджет оборонки пилил. Ну это-же такая мелочь. :mrgreen:

Вот такой Вам мой ответ о порохе, Киеве и 2014-м.

Опять вы эту дичь распространяете про "Беню-спасителя" и "Пороха-барыгу коллаборанта".
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:20

  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.


В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:30

  vano80 написав:
  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.


В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.


Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:34

  vitaliian написав:
  Libo написав:Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого
не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.

Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью.
Хотя линия головы у него длинная, что означает - Михо интеллектуал. Но линия головы опускается далеко на холм луны , а это плохо. Может означать даже психоз и шизофрению, но чаще это означает - фантазии, придумывание своего мира.
Михо нужно быть, писателе фантастом, сказочником или заниматься семейным бизнесом.

В любом случае люди с такой линией головы не могут быть политиками и вести за собой толпу. Это иллюзия за которую Михо расплатиться в будущем.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:37

Re: Політичні дискусії

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:45

  freeze написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.


В теории. Практика пока показывает другое. Можно этого не замечать и поносить пороха еще долго и нудно.


Может судьи в кои веки начали пытаться судить по Закону ? А поскольку много незаконно обиженных при каденции Порошенко, возникают много пересмотров проблем, но уже не с точки зрения давления Филатова, куратора судов от ПОПа, а просто с точки зрения законодательства. Отсюда и ощущение реванша судей.


Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.
А, вот этого я не видел -
https://bihus.info/rukami-zhebrakiv-yak-barishivskiy-sud-vidstoroniv-zamgolovi-nacbanku
"Тож є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа просто використали для позову, через який звільнили Рожкову. То хто є справжнім позивачем? Андрія Барташа у канцелярії суду не пам’ятають. Не можуть пригадати, навіть, чи це був сам позивач, чи хтось інший із довіреністю.
Не в курсі хто приніс позов і суддя. Він відмовився коментувати і зв’язок, який побачив між оціночним судженням у статті на сайті і необхідністю відсторонення першої заступниці голови Нацбанку. «Коментарів, які в моєму провадженні і незакінчені розглядом, я не маю права давати», - заявив суддя Костянтин Коваленко."
Вот до чего порох судей довел, гад :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:50

  vano80 написав:Расскажи что там в барышевке по закону. После того, как истец рассказал, что паспорт она потеряла и иска не подавала.


Так а что ты не договариваешь ?
Судью, вынесшую неправосудное решение, заставили уйти в отставку, и решения явно будет пересмотрено вышестоящим судом. Против судьи возбуждено уголовное дело.
Чем тебе это не нравится ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:56

Re: Політичні дискусії

Мне нравится реакция на происходящее freeze. Все закончится тем, что кто-то из Зекоманды придет и отымеет его маленький бизнес "неприроднім чином". Но і тогда у freeze найдется этому объяснение: что-то типа "при Порохе душили предпринимательство и у молодых и активных, но не сумевших себя реализовать людей накопилась финансовая неудовлетворенность".
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:02

  freeze написав:Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше.
В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.

В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, лично
Поэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен.
Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:07

  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ?

Скромный вы человек, о барышевском суде вы скромно умолчали.
Судья которого приняла решение против конкурента МАУ компании SkyUP.
Но это же чистое совпадение, что так получилось и Коломойский здесь не при чем. Это же Порошенко судей назначал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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