RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3543354435453546

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 198
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
13
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:15

Re: Політичні дискусії

почему в голосовалке нету Шарика?
dima_beleb
 
Повідомлень: 263
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:21

  pesikot написав:
  freeze написав:Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ?

Скромный вы человек, о барышевском суде вы скромно умолчали.
Судья которого приняла решение против конкурента МАУ компании SkyUP.
Но это же чистое совпадение, что так получилось и Коломойский здесь не при чем. Это же Порошенко судей назначал.



Судью убрали с должности, заставив уйти в отставку, и возбудили против неё уголовное дело, вероятно это Беня возбудил дело и уволил. Решение будут отменено вышестоящим судом.
Чем вам не нравится эта ситуация, вам ближе ситуация когда при Порошенко судьи пачками выносили невменяемые решения совершенно безнаказанно ? Ох, уж эти порохофилы, хотим жить как раньше, там было всё предсказуемо в судах.
freeze
4
 
Повідомлень: 12242
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:23

  dima_beleb написав:почему в голосовалке нету Шарика?


Смотрите раздел Iнша, это и есть Шарик, имхо.
freeze
4
 
Повідомлень: 12242
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:33

  vitaliian написав:
  Libo написав:Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого
не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.

насмешили слова "серьёзный и системный"... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:35

А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6133 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"? :)


Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.
Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.

Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.

Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.

Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12242
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5241 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:52

  freeze написав:Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.

Видел видео, где сам Саакашвили, лично, идёт вдоль какой-то дороги, и рассуждает о том, "сколько Кличко сделал для Киева" и "что скажет народ на такое объединение".

При этом, я не видел чтобы Кличко звал Саакашвили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6133 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:54

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"? :)


Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.
Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.

Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.

Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.

Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?

мэр из него такой же плохой как и политик...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:57

  freeze написав:Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.

всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:30

  Starikan написав:.............
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3880 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3543354435453546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, ЛАД і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73170)
14.07.2019 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.