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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:15
Re: Політичні дискусії
почему в голосовалке нету Шарика?
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:21
Судью убрали с должности, заставив уйти в отставку, и возбудили против неё уголовное дело, вероятно это Беня возбудил дело и уволил. Решение будут отменено вышестоящим судом.
Чем вам не нравится эта ситуация, вам ближе ситуация когда при Порошенко судьи пачками выносили невменяемые решения совершенно безнаказанно ? Ох, уж эти порохофилы, хотим жить как раньше, там было всё предсказуемо в судах.
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:23
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:33
насмешили слова "серьёзный и системный"...
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:35
А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:48
Re: Політичні дискусії
Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.
Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.
Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.
Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.
Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:52
Видел видео, где сам Саакашвили, лично, идёт вдоль какой-то дороги, и рассуждает о том, "сколько Кличко сделал для Киева" и "что скажет народ на такое объединение".
При этом, я не видел чтобы Кличко звал Саакашвили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:54
мэр из него такой же плохой как и политик...
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:57
всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...
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