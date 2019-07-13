Додано: Нед 14 лип, 2019 11:48

Вкладчик1234 написав: А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"? А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"?

Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?