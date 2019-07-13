Додано: Нед 14 лип, 2019 13:07

Starikan написав: zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.

Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр! Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!

У каждого свои приоритеты.



Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.

Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах. У каждого свои приоритеты.Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.

Армия как приоритет - согласен, хотя пути решения не очень. Соревноваться с Россией мы в обозримом будущем не сможем. Нужны другие решения.Армовир в целом как предвыборная стратегия... Результат говорит сам за себя.То, что у Вас "проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет" - рад за Вас. Но учтите, что Вы, как, впрочем, и др. участники форума, не представляете всю страну. Думаю, что Долярчик один из самых скромных в матер. отношении участников. Но на фоне "широких народных масс" является (выглядит) "хорошо обеспеченным". Отсюда и важность "холодильника".