Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше. В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.
В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, лично Поэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен. Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ!
Объяснение "бегства" Януковича заключается как раз в том, что нет внутри любой страны силы, способной противостоять своему государству. Государство априори всегда сильнее - законность на стороне государства, ресурсы в том числе военные. И государство по этой причине может разрушить только другое государство. Это аксиома, запомни.
Из этого легко можно сделать правильные выводы где копать.
freeze написав:Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.
всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...
yama написав: конкретизуйте своє бачення і свою теорію
Спробую коротко : 1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій. .....
Вы вкратце изложили историю Европы и, в частности, Украины 20 века. Можно было бы ещё добавить некоторые события, можно было бы вспомнить и 18-16 века, слегка поспорить об оценке и влиянии этих событий, но не буду. Но всё же не совсем понятно влияние именно этих событий на сегодняшнюю историю Украины и что Вы предлагаете.
Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yama написав: конкретизуйте своє бачення і свою теорію
Спробую коротко : 1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій. .....
Вы вкратце изложили историю Европы и, в частности, Украины 20 века. Можно было бы ещё добавить некоторые события, можно было бы вспомнить и 18-16 века, слегка поспорить об оценке и влиянии этих событий, но не буду. Но всё же не совсем понятно влияние именно этих событий на сегодняшнюю историю Украины и что Вы предлагаете.
Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?
Судя по результатам голосовалки, понятно какой контингент сидит на этой ветке. Это ответ на ваш вопрос по попову плюсиков.
freeze написав:Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.
Крім проходження в парламент, для партій важливо подолати 2% бар'єр, бо тоді відкриваються двері до державного фінансування партії.
ЛАД написав:Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:
что пишет Ленин о расстрелах. Для этого взял тома 35-42 ПСС, охватывающие период с октября 1917 г. по март 1921 г., т.е. за период гражданской войны и посмотрел. Встречается разговор о расстрелах 30 раз (если, конечно, не считать примеры исторических событий и речь не ведется о расстрелах у белых) http://www.great-country.ru/rubrika_myt ... 00015.html
zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа. Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
У каждого свои приоритеты.
Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей. Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
Армия как приоритет - согласен, хотя пути решения не очень. Соревноваться с Россией мы в обозримом будущем не сможем. Нужны другие решения. Армовир в целом как предвыборная стратегия... Результат говорит сам за себя. То, что у Вас "проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет" - рад за Вас. Но учтите, что Вы, как, впрочем, и др. участники форума, не представляете всю страну. Думаю, что Долярчик один из самых скромных в матер. отношении участников. Но на фоне "широких народных масс" является (выглядит) "хорошо обеспеченным". Отсюда и важность "холодильника".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
tea написав:....... Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.
Противоречия не видите? Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ой+ написав:Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:
Мне кажется, кровавая банда во главе с Ильичём была также далека от идей коммунизма, описанным теоретиком-идеалистом Марксом как Земля от Альфы-Центавры. Возможно причина была в психической болезни Вовы, не забываем, что всего через несколько лет Вова смотрел непонимающей кукушкой на окружающих, а все его мозговые сосуды представляли из себя кальцинированные палки. Подхвативший знамя революции Сталин был по выражению обследовавшего его Бехтерева типичным шизоидным параноиком.