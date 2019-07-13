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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 35453546354735483549>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 198
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
13
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:33

  pesikot написав:
  freeze написав:Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше.
В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.

В моем примере присутствует Президент, у которого было много чего в распоряжении. Тем не менее он сбежал. Сам, лично
Поэтому, аргумент, мол у ЗЕ! много чего в распоряжении ... сомнителен.
Да и мне лично сомнительно, что МВД и СБУ будут во всем подчинятся ЗЕ!


Объяснение "бегства" Януковича заключается как раз в том, что нет внутри любой страны силы, способной противостоять своему государству. Государство априори всегда сильнее - законность на стороне государства, ресурсы в том числе военные. И государство по этой причине может разрушить только другое государство. Это аксиома, запомни.

Из этого легко можно сделать правильные выводы где копать.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:36

  Cler написав:
  freeze написав:Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.

всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...

Как пособников российского агрессора?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:37

  stas_rst написав:
  yama написав: конкретизуйте своє бачення і свою теорію

Спробую коротко :
1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.
.....

Вы вкратце изложили историю Европы и, в частности, Украины 20 века. Можно было бы ещё добавить некоторые события, можно было бы вспомнить и 18-16 века, слегка поспорить об оценке и влиянии этих событий, но не буду.
Но всё же не совсем понятно влияние именно этих событий на сегодняшнюю историю Украины и что Вы предлагаете.

Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:44

  ЛАД написав:
  stas_rst написав:
  yama написав: конкретизуйте своє бачення і свою теорію

Спробую коротко :
1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.
.....

Вы вкратце изложили историю Европы и, в частности, Украины 20 века. Можно было бы ещё добавить некоторые события, можно было бы вспомнить и 18-16 века, слегка поспорить об оценке и влиянии этих событий, но не буду.
Но всё же не совсем понятно влияние именно этих событий на сегодняшнюю историю Украины и что Вы предлагаете.

Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?

Судя по результатам голосовалки, понятно какой контингент сидит на этой ветке. Это ответ на ваш вопрос по попову плюсиков.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:45

  ЛАД написав:Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?


Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:50

  Starikan написав:........
"тарифи на газ" и "заробляли на війні" - это обязательные заклинания.....

Вы сомневаетесь в справедливости этих "заклинаний"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Подозреваю, что на следующих выборах через пять лет мы не увидим в списках для голосования - ни Голоса, ни Европейской Солидарности, ни Слуги народа, ни Радикальной партии, ни Силы и Чести, да и многих других тоже не увидим.


Крім проходження в парламент, для партій важливо подолати 2% бар'єр, бо тоді відкриваються двері до державного фінансування партії.

  ЛАД написав:Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.


Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:
что пишет Ленин о расстрелах. Для этого взял тома 35-42 ПСС, охватывающие период с октября 1917 г. по март 1921 г., т.е. за период гражданской войны и посмотрел.
Встречается разговор о расстрелах 30 раз (если, конечно, не считать примеры исторических событий и речь не ведется о расстрелах у белых) http://www.great-country.ru/rubrika_myt ... 00015.html


"Добрий" Ленін любив випити і видавав накази про розстріли без вагань - історик https://gazeta.ua/articles/history/_dob ... rik/605253

ІЛЛІЧ КРИВАВИЙ: ЯК ЛЕНІН ПОКЛАВ ПОЧАТОК ВЕЛИКОМУ «СТАЛІНСЬКОМУ ТЕРОРУ» https://www.umoloda.kiev.ua/number/3300/196/122393/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:07

  Starikan написав:
  zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.
Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!

У каждого свои приоритеты.

Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.
Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.

Армия как приоритет - согласен, хотя пути решения не очень. Соревноваться с Россией мы в обозримом будущем не сможем. Нужны другие решения.
Армовир в целом как предвыборная стратегия... Результат говорит сам за себя.
То, что у Вас "проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет" - рад за Вас. Но учтите, что Вы, как, впрочем, и др. участники форума, не представляете всю страну. Думаю, что Долярчик один из самых скромных в матер. отношении участников. Но на фоне "широких народных масс" является (выглядит) "хорошо обеспеченным". Отсюда и важность "холодильника".
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Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:11

  tea написав:.......
Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.

Противоречия не видите?
Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:13

  Ой+ написав:Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:


Мне кажется, кровавая банда во главе с Ильичём была также далека от идей коммунизма, описанным теоретиком-идеалистом Марксом как Земля от Альфы-Центавры.
Возможно причина была в психической болезни Вовы, не забываем, что всего через несколько лет Вова смотрел непонимающей кукушкой на окружающих, а все его мозговые сосуды представляли из себя кальцинированные палки.
Подхвативший знамя революции Сталин был по выражению обследовавшего его Бехтерева типичным шизоидным параноиком.
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