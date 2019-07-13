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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:19
tea написав:
..........
Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.
Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.
Але Святу не байдужа доля України,тому довелось йти в політику,бо набридло за цим спостерігати 28 років.
Може в деяких дискусіях Свят і не виглядав так,як Юля чи інші,але він людина порядна,чесна і щира,патріот України.Тому йому й вдалось об"єднати навколо себе інших порядних людей.
Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:20
Cler написав:
всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...
не забудьте о врачах, которые помощь оказывали. уволить к чертовой матери.
и священников, что укрывали. бороды можно резать.
а потом, в лютой ненависти, выявить всех пособников до последнего водилы, и, что уж там, расстрелять. и конфисковать.
а пострадавших от майдана граждан расселить по ордерам в конфискованные квартиры.
зы. не забудьте рассказать об успехах
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:34
freeze написав: Подолянин написав:
Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.
Это иллюзия.
Т.е. если за спиной Зе стоит его правая рука - человек Бени а охраняет главный охранник Бени - это иллюзия
Эти две иллюзии контролируют Зе 100% времени.
freeze написав:
Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50
Так Беня мастер своего дела. Сравните что он плел про роССию-агресора в 2014г и про "хражданский конфликт" в 2019г. Ему соврать - нечего не стоит
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:41
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"?
Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.
Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.
Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.
Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.
Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?
В данном случае все, Вами перечисленные, не были "героями революции", а всего лишь людьми, сумевшими воспользоваться её плодами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:45
freeze написав: Подолянин написав:
Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.
Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.
Подолянин написав:
Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место
Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.
Freeze меня удивляет все больше и больше. Заявить, что Зе самостоятельный и на Беню не оглядывается потому что у него теперь СБУ, армия и костюм железного человека... Ну это просто рукалицо. В самостоятельное плавание хотел пойти Янык, выстроив вертикаль, семью, имея огромный опыт подковерной борьбы. Янык начал наступать на пятки олигархам. Тронул Беню (Аэросвит не забыли, не?) Где Янык, ау!
Порох с огромным опытом, финансовым ресурсом и какой-никакой командой - смог стльно потрепать Беню. Где теперь Порох? Ау?
И вот из кармана Коломойского вылез Голобородько с голой Ж и большим опытом ведения коропоративов и для него теперь Беня никто и зовут его никак... ПЦ. Фризе, такая расслабленность ума может для вас плохо закончиться.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:48
freeze написав: ЛАД написав:
Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?
Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы.
Во-первых, один такой прецедент уже был. Можно переносить аккуратнее, с уборкой "+".
Во-вторых, чего вдруг это появилось на вал. ветке? Там вообще ни слова, относящегося к валюте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:49
buratinyo написав:
Объяснение "бегства" Януковича заключается как раз в том, что нет внутри любой страны силы, способной противостоять своему государству. Государство априори всегда сильнее - законность на стороне государства, ресурсы в том числе военные. И государство по этой причине может разрушить только другое государство. Это аксиома, запомни.
СССР развалился вполне сам, по причине, неспособности принимать управленческие решения на уровне партноменклатуры и нежелания работать бОльшей части населения
buratinyo написав:
Из этого легко можно сделать правильные выводы где копать.
Неправильная посылка приводит к неправильным выводам. Это ваш случай
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:49
dima_beleb написав:
..............
Судя по результатам голосовалки, понятно какой контингент сидит на этой ветке. Это ответ на ваш вопрос по поводу плюсиков.
Ну, с контингентом уже давно всё понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:57
freeze написав:
Судью убрали с должности, заставив уйти в отставку, и возбудили против неё уголовное дело, вероятно это Беня возбудил дело и уволил. Решение будут отменено вышестоящим судом.
Когда дело было предано огласке.
Там ещё мутное дело об отстранении Рожковой. А кому Рожкова на больной мозоль наступила ? наверное, тоже Порошенко
freeze написав:
Чем вам не нравится эта ситуация, вам ближе ситуация когда при Порошенко судьи пачками выносили невменяемые решения совершенно безнаказанно ? Ох, уж эти порохофилы, хотим жить как раньше, там было всё предсказуемо в судах.
Мне не нравится, что здесь вы говорите о каких-то честных судьях, которые стараются по Закону. Но конкретные примеры говорят об обратном, тогда вы начинаете навешивать ярлыки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:04
1. Теория и практика зачастую отличаются достаточно сильно.
2. В теории у Ленина "физического уничтожения враждебных классов" не было.
3. Практика в условиях революции и гражданской войны сильно отличается от мирных времён и далека от понятий демократии и человеколюбия. Почитайте историю Великой Французской революции, историю Кромвеля. И в казни царя большевики были далеко не первыми. (О тенденциозности многих нынешних "историков" умолчу).
И, к сожалению, фраза "Насилие - повивальная бабка истории" (точнее, "Насилие — повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым") до сих пор верна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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