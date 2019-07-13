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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3546354735483549> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 198 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 13 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 198 Додано: Нед 14 лип, 2019 13:19 tea написав: ..........

Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід. ..........Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.

Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.

Але Святу не байдужа доля України,тому довелось йти в політику,бо набридло за цим спостерігати 28 років.

Може в деяких дискусіях Свят і не виглядав так,як Юля чи інші,але він людина порядна,чесна і щира,патріот України.Тому йому й вдалось об"єднати навколо себе інших порядних людей.

Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?

И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура. Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:20 Cler написав: всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности... всех причастных к майдану на первом этапе нужно предать политической анафеме, а на втором по возможности привлечь и к уголовной ответственности...

не забудьте о врачах, которые помощь оказывали. уволить к чертовой матери.

и священников, что укрывали. бороды можно резать.

а потом, в лютой ненависти, выявить всех пособников до последнего водилы, и, что уж там, расстрелять. и конфисковать.

а пострадавших от майдана граждан расселить по ордерам в конфискованные квартиры.



зы. не забудьте рассказать об успехах не забудьте о врачах, которые помощь оказывали. уволить к чертовой матери.и священников, что укрывали. бороды можно резать.а потом, в лютой ненависти, выявить всех пособников до последнего водилы, и, что уж там, расстрелять. и конфисковать.а пострадавших от майдана граждан расселить по ордерам в конфискованные квартиры.зы. не забудьте рассказать об успехах Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14070 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1875 раз. Подякували: 4026 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:34 freeze написав: Подолянин написав: Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского. Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.

Это иллюзия. Это иллюзия. Т.е. если за спиной Зе стоит его правая рука - человек Бени а охраняет главный охранник Бени - это иллюзия

Эти две иллюзии контролируют Зе 100% времени. freeze написав: Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50 Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50 Так Беня мастер своего дела. Сравните что он плел про роССию-агресора в 2014г и про "хражданский конфликт" в 2019г. Ему соврать - нечего не стоит Т.е. если за спиной Зе стоит его правая рука - человек Бени а охраняет главный охранник Бени - этоЭти две иллюзии контролируют Зе 100% времени.Так Беня мастер своего дела. Сравните что он плел про роССию-агресора в 2014г и про "хражданский конфликт" в 2019г. Ему соврать - нечего не стоит Подолянин Повідомлень: 585 З нами з: 25.05.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:41 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"? А когда Саакашвили зондировал почву на предмет объединения с Кличко - он был "серьезный" или "системный"?



Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.

Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.



Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.



Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.



Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ? Там было все наоборот, Виталий в отчаянии пытался примкнуть со своим непроходным ударом хоть к кому-то.Но Виталию отказали все, и Гриценко, и Тимошенко, и Саакашвили, слишком токсичен.Кличко в боксе был великолепен, не знаю какой из него мэр, я не киевлянин, но в политике он просто глуповат. Развели его в 2014 году, а в начале этого года он просто поставил на уходящую лошадь, чем подписал себе уход из большой политики.Итого по факту большая майданная троица Кличко, Тягнибок и Яценюк полностью за пять лет обнулились, те кто стоял чуть сзади тоже на выходе Турчинов, Порошенко, Парубий. Парасюка даже не допустили до выборов.Кто это сказал, любая революция сьедает своих героев ?

В данном случае все, Вами перечисленные, не были "героями революции", а всего лишь людьми, сумевшими воспользоваться её плодами. В данном случае все, Вами перечисленные, не были "героями революции", а всего лишь людьми, сумевшими воспользоваться её плодами. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:45 freeze написав: Подолянин написав: Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского. Беня просто хозяин и "отец" этой солянки из 95-го квартала и людей Коломойского.



Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.



Подолянин написав: Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место Ха три раза. В распоряжении Бени - суды Против которых Зе вместе со своими силовиками - пустое место



Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени. Это иллюзия. Все заявления Бени, высказанные в его многочисленных интервью, сбылись 50 на 50, вероятность брошенной монетки, команда Зе мало парится на пожелания Бени и действует в интересах своей же молодой команды. Тот же Данилюк - по выражению Бени шавка, назначается главой СНБО, так с хозяином не поступают. Беня говорит, что надо послать МВФ, в это же время Зе делает всё с точностью до наоборот. И много других примеров.Какие суды в распоряжении Бени ? Вы это серьезно ? А чего суды не в распоряжении Ахметова, он в пять раз побогаче будет, или не в распоряжении Порошенко, судьи назначались в основном при Порошенко, значит должны быть ему благодарны, тем более ПОП не сильно ушел в деньгах от Бени.

Freeze меня удивляет все больше и больше. Заявить, что Зе самостоятельный и на Беню не оглядывается потому что у него теперь СБУ, армия и костюм железного человека... Ну это просто рукалицо. В самостоятельное плавание хотел пойти Янык, выстроив вертикаль, семью, имея огромный опыт подковерной борьбы. Янык начал наступать на пятки олигархам. Тронул Беню (Аэросвит не забыли, не?) Где Янык, ау!

Порох с огромным опытом, финансовым ресурсом и какой-никакой командой - смог стльно потрепать Беню. Где теперь Порох? Ау?

И вот из кармана Коломойского вылез Голобородько с голой Ж и большим опытом ведения коропоративов и для него теперь Беня никто и зовут его никак... ПЦ. Фризе, такая расслабленность ума может для вас плохо закончиться. Freeze меня удивляет все больше и больше. Заявить, что Зе самостоятельный и на Беню не оглядывается потому что у него теперь СБУ, армия и костюм железного человека... Ну это просто рукалицо. В самостоятельное плавание хотел пойти Янык, выстроив вертикаль, семью, имея огромный опыт подковерной борьбы. Янык начал наступать на пятки олигархам. Тронул Беню (Аэросвит не забыли, не?) Где Янык, ау!Порох с огромным опытом, финансовым ресурсом и какой-никакой командой - смог стльно потрепать Беню. Где теперь Порох? Ау?И вот из кармана Коломойского вылез Голобородько с голой Ж и большим опытом ведения коропоративов и для него теперь Беня никто и зовут его никак... ПЦ. Фризе, такая расслабленность ума может для вас плохо закончиться. airmax78 Повідомлень: 30777 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:48 freeze написав: ЛАД написав: Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"? Ну и вопрос к модераторам -



Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы. Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы.

Во-первых, один такой прецедент уже был. Можно переносить аккуратнее, с уборкой "+".

Во-вторых, чего вдруг это появилось на вал. ветке? Там вообще ни слова, относящегося к валюте. Во-первых, один такой прецедент уже был. Можно переносить аккуратнее, с уборкой "+".Во-вторых, чего вдруг это появилось на вал. ветке? Там вообще ни слова, относящегося к валюте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:49 buratinyo написав: Объяснение "бегства" Януковича заключается как раз в том, что нет внутри любой страны силы, способной противостоять своему государству. Государство априори всегда сильнее - законность на стороне государства, ресурсы в том числе военные. И государство по этой причине может разрушить только другое государство. Это аксиома, запомни.

Объяснение "бегства" Януковича заключается как раз в том, что нет внутри любой страны силы, способной противостоять своему государству. Государство априори всегда сильнее - законность на стороне государства, ресурсы в том числе военные. И государство по этой причине может разрушить только другое государство. Это аксиома, запомни.

СССР развалился вполне сам, по причине, неспособности принимать управленческие решения на уровне партноменклатуры и нежелания работать бОльшей части населения

buratinyo написав: Из этого легко можно сделать правильные выводы где копать.

Из этого легко можно сделать правильные выводы где копать.

Неправильная посылка приводит к неправильным выводам. Это ваш случай СССР развалился вполне сам, по причине, неспособности принимать управленческие решения на уровне партноменклатуры и нежелания работать бОльшей части населенияНеправильная посылка приводит к неправильным выводам. Это ваш случай "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2727 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:49 dima_beleb написав: ..............

Судя по результатам голосовалки, понятно какой контингент сидит на этой ветке. Это ответ на ваш вопрос по поводу плюсиков. ..............Судя по результатам голосовалки, понятно какой контингент сидит на этой ветке. Это ответ на ваш вопрос по поводу плюсиков.

Ну, с контингентом уже давно всё понятно. Ну, с контингентом уже давно всё понятно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 13:57 freeze написав: Судью убрали с должности, заставив уйти в отставку, и возбудили против неё уголовное дело, вероятно это Беня возбудил дело и уволил. Решение будут отменено вышестоящим судом.

Судью убрали с должности, заставив уйти в отставку, и возбудили против неё уголовное дело, вероятно это Беня возбудил дело и уволил. Решение будут отменено вышестоящим судом.

Когда дело было предано огласке.

Там ещё мутное дело об отстранении Рожковой. А кому Рожкова на больной мозоль наступила ? наверное, тоже Порошенко



freeze написав: Чем вам не нравится эта ситуация, вам ближе ситуация когда при Порошенко судьи пачками выносили невменяемые решения совершенно безнаказанно ? Ох, уж эти порохофилы, хотим жить как раньше, там было всё предсказуемо в судах.

Чем вам не нравится эта ситуация, вам ближе ситуация когда при Порошенко судьи пачками выносили невменяемые решения совершенно безнаказанно ? Ох, уж эти порохофилы, хотим жить как раньше, там было всё предсказуемо в судах.

Мне не нравится, что здесь вы говорите о каких-то честных судьях, которые стараются по Закону. Но конкретные примеры говорят об обратном, тогда вы начинаете навешивать ярлыки. Когда дело было предано огласке.Там ещё мутное дело об отстранении Рожковой. А кому Рожкова на больной мозоль наступила ? наверное, тоже ПорошенкоМне не нравится, что здесь вы говорите о каких-то честных судьях, которые стараются по Закону. Но конкретные примеры говорят об обратном, тогда вы начинаете навешивать ярлыки. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2727 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 14:04 Ой+ написав: .............

ЛАД написав: Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.



Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:



Встречается разговор о расстрелах 30 раз (если, конечно, не считать примеры исторических событий и речь не ведется о расстрелах у белых) http://www.great-country.ru/rubrika_myt ... 00015.html что пишет Ленин о расстрелах. Для этого взял тома 35-42 ПСС, охватывающие период с октября 1917 г. по март 1921 г., т.е. за период гражданской войны и посмотрел.Встречается разговор о расстрелах 30 раз (если, конечно, не считать примеры исторических событий и речь не ведется о расстрелах у белых)



"Добрий" Ленін любив випити і видавав накази про розстріли без вагань - історик https://gazeta.ua/articles/history/_dob ... rik/605253



ІЛЛІЧ КРИВАВИЙ: ЯК ЛЕНІН ПОКЛАВ ПОЧАТОК ВЕЛИКОМУ «СТАЛІНСЬКОМУ ТЕРОРУ» https://www.umoloda.kiev.ua/number/3300/196/122393/ .............Ульянов про розстріли в офіційно виданому збірнику:"Добрий" Ленін любив випити і видавав накази про розстріли без вагань - історикІЛЛІЧ КРИВАВИЙ: ЯК ЛЕНІН ПОКЛАВ ПОЧАТОК ВЕЛИКОМУ «СТАЛІНСЬКОМУ ТЕРОРУ»

1. Теория и практика зачастую отличаются достаточно сильно.

2. В теории у Ленина "физического уничтожения враждебных классов" не было.

3. Практика в условиях революции и гражданской войны сильно отличается от мирных времён и далека от понятий демократии и человеколюбия. Почитайте историю Великой Французской революции, историю Кромвеля. И в казни царя большевики были далеко не первыми. (О тенденциозности многих нынешних "историков" умолчу).

И, к сожалению, фраза "Насилие - повивальная бабка истории" (точнее, "Насилие — повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым") до сих пор верна. 1. Теория и практика зачастую отличаются достаточно сильно.2. В теории у Ленина "физического уничтожения враждебных классов" не было.3. Практика в условиях революции и гражданской войны сильно отличается от мирных времён и далека от понятий демократии и человеколюбия. Почитайте историю Великой Французской революции, историю Кромвеля. И в казни царя большевики были далеко не первыми. (О тенденциозности многих нынешних "историков" умолчу).И, к сожалению, фраза "Насилие - повивальная бабка истории" (точнее, "Насилие — повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым") до сих пор верна. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3546354735483549> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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