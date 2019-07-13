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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3546354735483549 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 198 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 13 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 198 Додано: Нед 14 лип, 2019 14:04 Подолянин написав: Т.е. если за спиной Зе стоит его правая рука - человек Бени а охраняет главный охранник Бени - это иллюзия

Эти две иллюзии контролируют Зе 100% времени. Т.е. если за спиной Зе стоит его правая рука - человек Бени а охраняет главный охранник Бени - это иллюзияЭти две иллюзии контролируют Зе 100% времени.



Это вам Богдан сказал, что он правая рука Коломойского ?

Или вы сами надумали, исходя из того, что Беня был одним из клиентов адвоката Богдана?



Ценность охранника на формирование государственной политики Украины, я думаю сильно преувеличено. Его не пускают на обсуждение вопросов и за стол. Вы намекаете, что он может постукивать Бене о передвижениях и встречах? Так для этого надо просто подписаться на фейсбук молодой команды, небывалая открытость и множество селфи. Кроме того журналисты так плотно пасут каждое дыхание президента, что ни один Пинчук даже ночью не может подобраться к высокому лицу, не засветившись в СМИ. Это вам Богдан сказал, что он правая рука Коломойского ?Или вы сами надумали, исходя из того, что Беня был одним из клиентов адвоката Богдана?Ценность охранника на формирование государственной политики Украины, я думаю сильно преувеличено. Его не пускают на обсуждение вопросов и за стол. Вы намекаете, что он может постукивать Бене о передвижениях и встречах? Так для этого надо просто подписаться на фейсбук молодой команды, небывалая открытость и множество селфи. Кроме того журналисты так плотно пасут каждое дыхание президента, что ни один Пинчук даже ночью не может подобраться к высокому лицу, не засветившись в СМИ. freeze 4 Повідомлень: 12247 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 14:05 Frant написав: Зеленський знецінює українську армію та українську ідею. Для нього цікавіші "одинязик" і продаж "Сватів" в Московію. То вам не порошенковський шоколад , тут гірші справи. Для нього цікавіші "одинязик" і продаж "Сватів" в Московію., тут гірші справи.

В апреле-2018 журнал "Новое время" обнародовал материалы расследования по закупке и ремонту боевых машин пехоты (БМП) для ВСУ. Издание утверждает, что в 2016-2017 годах процветала следующая коррупционная схема:



- чешская компания Excalibur Army продавала польской компания Wtorplast списаны БМП по цене металлолома - по 20-25 тысяч евро;



- Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси - и отдельно продавала эти элементы Житомирском бронетанковом завода (ЖБЗ): 1 башня стоила 66000 долларов, а 1 шасси - 99 000 долларов;



- ЖБЗ снова собирал БМП и передавал Минобороны - стоимость работ завода составляла 40 000 долларов за машину.



Простая, но очень прибыльная схема заработка для всех ее участников, не так ли ?! В накладе оставался только украинский оборонный бюджет, который оплачивал этот позорный грабеж. Потому БМП стоимостью 20-25 тысяч евро в итоге обходилось в 205-210 тысяч долларов! А теперь считайте: только в 2017 году Минобороны закупило у ЖБЗ 200 БМП - то есть бюджет Украины потерял только за этот период около 41-42 миллиона долларов.



Еще одна схема с участием Пашинского, о которой также рассказал "Новое время", - закупка Минобороны Украины радиостанций для ВСУ в 2017 году. Продавца выбирали между двух компаний израильская компания Elbit (один из мировых лидеров в этой области) или турецкий Aselsan (скромный по всем параметрам производитель). Довольно неожиданно для экспертов, победила Aselsan, предложение которой оказалось всего на 1% дешевле, чем Elbit. При этом сам конкурс проходил непрозрачно и с многочисленными несогласованностями. Не учли чиновники МО и тот факт, что израильтяне готовы были передать Украине технологии производства радиостанций, а также разместить в стране свое производство.



Поэтому Минобороны заключило контракт с Aselsan на 100 000 000 долларов. Процесс пошел. И тут неожиданно выяснилось, что турецкие станции ... слишком большие и не помещаются в танки Т-64БВ, для которых, собственно, их закупали. Такая позор!



А тем временем, израильтяне провели собственное расследование, чтобы разобраться, почему Украина пренебрегла их продукцией. И оказалось, что закупку турецких радиостанций пролоббировали в высших эшелонах власти - в частности, одним из лоббистов оказался Сергей Пашинский. Собственно, депутат и не скрывал своих "симпатий", утверждая, что "турецкие станции гораздо лучше израильские".



Третий эпизод, который упоминает "Новое время" и в котором фигурирует фамилия "Пашинский", касается уже не покупки, а продажи. В апреле 2017 завод "Импульс" (Шостка), входящий в концерн "Укроборонпром", продал кипрскому оффшору PH Strategic Business Limited 109 пакетов взрывателей. Экспорт - конечно, это очень хорошо, это новые рынки и поступления валюты. Но дело в том, что детонаторы было реализовано по значительно заниженной цене - всего 95 000 евро. Оффшор вскоре перепродал товар сербской компании Sloboda уже по рыночной цене - 684 тысяч евро. Чувствуете разницу! Ну, и финальная точка: проплаты прошли через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го Минфин США обвинил в отмывании денег.



Итак, кто отмыл на детонаторах разницу почти в 600 000 евро? "Новое время" не называет фамилий коррупционеров. Но напоминает, что к поставкам имел отношение сын Пашинского - Антон, который на тот момент уже два года возглавлял отдел внешних контрактов государственной компании "Спецтехноэкспорт", который выдает лицензии на экспорт вооружений. Отец за сына, конечно, не отвечает. Но пример Свинарчук-ГЛАДКОВСКИЙ свидетельствует - семейные кланы грабят в Украине так же нагло, как и "дорогие друзья", "кумовья", "однополчане" и другие.



В частности, сообщалось о причастности депутата к закупке по завышенной цене 100 военных медицинских автомобилей в порошенковской корпорации "Богдан" для Минобороны. Эти машины оказались не только неадекватно дорогими, но и очень ненадежными, поскольку половина из них сломалась уже в первые дни эксплуатации. Говорят также, что Пашинский лоббировал закупки для Минобороны и Национальной гвардии бронеавтомобилей "Варта", которые не соответствовали необходимым для заказчиков критериям и к тому же было много технических недостатков.



Отметим, что фамилия Пашинского фигурировало не только в аферах, связанных с "оборонкой". Впервые его упомянули в криминальных хрониках еще в 2002 году в связи с делом о масштабных хищениях в банке "Украина". Это финучреждение обанкротилася в 1999-м. Тогда Пашинский раз возглавлял ее дочерней Торговый дом "Украина", который задолжал банку около 100 000 000 долларов - огромные по тем временам деньги.



26 ноября 2002 работники Генеральной прокуратуры Украины задержали Пашинского по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса (присвоение, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или такое, что нанесло большой материальный ущерб). Впрочем, уже в феврале 2003 года Пашинского освободили, а еще через год (сразу после Оранжевой революции) уголовное дело было закрыто.



Говорят, что за свою свободу господин Сергей должен благодарить высоким покровителям. Сначала его опекал непотопляемый во все времена Виктор Медведчук, а затем Юлия Тимошенко, которая, вспоминают, даже лично приехала в Лукьяновское СИЗО, что забрать "подопечного". Якобы именно ЮВТ в 2005 году протолкнула Пашинского в гендиректора государственной компании "Укррезерв", откуда, правда, его уже за полгода уволили. Но Тимошенко "своих не кидает", и впоследствии она дала старт политической карьере Пашинского, включив его в список БЮТ, в составе которого наш герой в 2006-м стал депутатом. С тех пор он активно "совмещал" законотворческую и бизнес-деятельность. Если это, конечно, можно считать бизнесом ...

https://vesti-ukr.com/strana/343299-man ... pashinskij

Действительно, при Владимире все схемы и идеи распила на армии могут полностью обесцениться. Большая печалька для поклонников режиму порошенко. Действительно, при Владимире все схемы и идеи распила на армии могут полностью обесцениться. Большая печалька для поклонников режиму порошенко. Аlександр Повідомлень: 3242 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 14:11 pesikot написав: Когда дело было предано огласке.

Там ещё мутное дело об отстранении Рожковой. А кому Рожкова на больной мозоль наступила ? наверное, тоже Порошенко Когда дело было предано огласке.Там ещё мутное дело об отстранении Рожковой. А кому Рожкова на больной мозоль наступила ? наверное, тоже Порошенко



Это что тоже Беня запрещает что-то предавать огласке ? Бросайте работу бухгалтера и займитесь мониторингом реестра судебных решений, он в открытом доступе и можете предавать все огласке.

После огласки записи переговоров о тесных денежных контактах с российско-украинскими банками, сам по себе факт, что Рожкова на свободе вызывает у многих несказанное удивление. Думаю, то что Рожкову отстранили, это для неё не самая небольшая грядущая неприятность.



pesikot написав: Мне не нравится, что здесь вы говорите о каких-то честных судьях, которые стараются по Закону. Но конкретные примеры говорят об обратном, тогда вы начинаете навешивать ярлыки. Мне не нравится, что здесь вы говорите о каких-то честных судьях, которые стараются по Закону. Но конкретные примеры говорят об обратном, тогда вы начинаете навешивать ярлыки.



Ну куда на вас ярлык вешать, места уже нет.

Приведенный вами конкретный пример говорит о том, что непорядочный судья через пару недель уже не судья и ДБР расследует проти неё уголовное дело.

Чем вам не нравится приведенный вами же конкретный пример ? Это что тоже Беня запрещает что-то предавать огласке ? Бросайте работу бухгалтера и займитесь мониторингом реестра судебных решений, он в открытом доступе и можете предавать все огласке.После огласки записи переговоров о тесных денежных контактах с российско-украинскими банками, сам по себе факт, что Рожкова на свободе вызывает у многих несказанное удивление. Думаю, то что Рожкову отстранили, это для неё не самая небольшая грядущая неприятность.Ну куда на вас ярлык вешать, места уже нет.Приведенный вами конкретный пример говорит о том, что непорядочный судья через пару недель уже не судья и ДБР расследует проти неё уголовное дело.Чем вам не нравится приведенный вами же конкретный пример ? freeze 4 Повідомлень: 12247 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3546354735483549 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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