В апреле-2018 журнал "Новое время" обнародовал материалы расследования по закупке и ремонту боевых машин пехоты (БМП) для ВСУ. Издание утверждает, что в 2016-2017 годах процветала следующая коррупционная схема:



- чешская компания Excalibur Army продавала польской компания Wtorplast списаны БМП по цене металлолома - по 20-25 тысяч евро;



- Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси - и отдельно продавала эти элементы Житомирском бронетанковом завода (ЖБЗ): 1 башня стоила 66000 долларов, а 1 шасси - 99 000 долларов;



- ЖБЗ снова собирал БМП и передавал Минобороны - стоимость работ завода составляла 40 000 долларов за машину.



Простая, но очень прибыльная схема заработка для всех ее участников, не так ли ?! В накладе оставался только украинский оборонный бюджет, который оплачивал этот позорный грабеж. Потому БМП стоимостью 20-25 тысяч евро в итоге обходилось в 205-210 тысяч долларов! А теперь считайте: только в 2017 году Минобороны закупило у ЖБЗ 200 БМП - то есть бюджет Украины потерял только за этот период около 41-42 миллиона долларов.



Еще одна схема с участием Пашинского, о которой также рассказал "Новое время", - закупка Минобороны Украины радиостанций для ВСУ в 2017 году. Продавца выбирали между двух компаний израильская компания Elbit (один из мировых лидеров в этой области) или турецкий Aselsan (скромный по всем параметрам производитель). Довольно неожиданно для экспертов, победила Aselsan, предложение которой оказалось всего на 1% дешевле, чем Elbit. При этом сам конкурс проходил непрозрачно и с многочисленными несогласованностями. Не учли чиновники МО и тот факт, что израильтяне готовы были передать Украине технологии производства радиостанций, а также разместить в стране свое производство.



Поэтому Минобороны заключило контракт с Aselsan на 100 000 000 долларов. Процесс пошел. И тут неожиданно выяснилось, что турецкие станции ... слишком большие и не помещаются в танки Т-64БВ, для которых, собственно, их закупали. Такая позор!



А тем временем, израильтяне провели собственное расследование, чтобы разобраться, почему Украина пренебрегла их продукцией. И оказалось, что закупку турецких радиостанций пролоббировали в высших эшелонах власти - в частности, одним из лоббистов оказался Сергей Пашинский. Собственно, депутат и не скрывал своих "симпатий", утверждая, что "турецкие станции гораздо лучше израильские".



Третий эпизод, который упоминает "Новое время" и в котором фигурирует фамилия "Пашинский", касается уже не покупки, а продажи. В апреле 2017 завод "Импульс" (Шостка), входящий в концерн "Укроборонпром", продал кипрскому оффшору PH Strategic Business Limited 109 пакетов взрывателей. Экспорт - конечно, это очень хорошо, это новые рынки и поступления валюты. Но дело в том, что детонаторы было реализовано по значительно заниженной цене - всего 95 000 евро. Оффшор вскоре перепродал товар сербской компании Sloboda уже по рыночной цене - 684 тысяч евро. Чувствуете разницу! Ну, и финальная точка: проплаты прошли через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го Минфин США обвинил в отмывании денег.



Итак, кто отмыл на детонаторах разницу почти в 600 000 евро? "Новое время" не называет фамилий коррупционеров. Но напоминает, что к поставкам имел отношение сын Пашинского - Антон, который на тот момент уже два года возглавлял отдел внешних контрактов государственной компании "Спецтехноэкспорт", который выдает лицензии на экспорт вооружений. Отец за сына, конечно, не отвечает. Но пример Свинарчук-ГЛАДКОВСКИЙ свидетельствует - семейные кланы грабят в Украине так же нагло, как и "дорогие друзья", "кумовья", "однополчане" и другие.



В частности, сообщалось о причастности депутата к закупке по завышенной цене 100 военных медицинских автомобилей в порошенковской корпорации "Богдан" для Минобороны. Эти машины оказались не только неадекватно дорогими, но и очень ненадежными, поскольку половина из них сломалась уже в первые дни эксплуатации. Говорят также, что Пашинский лоббировал закупки для Минобороны и Национальной гвардии бронеавтомобилей "Варта", которые не соответствовали необходимым для заказчиков критериям и к тому же было много технических недостатков.



Отметим, что фамилия Пашинского фигурировало не только в аферах, связанных с "оборонкой". Впервые его упомянули в криминальных хрониках еще в 2002 году в связи с делом о масштабных хищениях в банке "Украина". Это финучреждение обанкротилася в 1999-м. Тогда Пашинский раз возглавлял ее дочерней Торговый дом "Украина", который задолжал банку около 100 000 000 долларов - огромные по тем временам деньги.



26 ноября 2002 работники Генеральной прокуратуры Украины задержали Пашинского по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса (присвоение, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или такое, что нанесло большой материальный ущерб). Впрочем, уже в феврале 2003 года Пашинского освободили, а еще через год (сразу после Оранжевой революции) уголовное дело было закрыто.



Говорят, что за свою свободу господин Сергей должен благодарить высоким покровителям. Сначала его опекал непотопляемый во все времена Виктор Медведчук, а затем Юлия Тимошенко, которая, вспоминают, даже лично приехала в Лукьяновское СИЗО, что забрать "подопечного". Якобы именно ЮВТ в 2005 году протолкнула Пашинского в гендиректора государственной компании "Укррезерв", откуда, правда, его уже за полгода уволили. Но Тимошенко "своих не кидает", и впоследствии она дала старт политической карьере Пашинского, включив его в список БЮТ, в составе которого наш герой в 2006-м стал депутатом. С тех пор он активно "совмещал" законотворческую и бизнес-деятельность. Если это, конечно, можно считать бизнесом ...