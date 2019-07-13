Ага, з 230-річницею взяття Бастилії!
(Є привід накатити)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
Ага, з 230-річницею взяття Бастилії!
(Є привід накатити)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:37
Довольно интересно -
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:57
Re: Політичні дискусії
Потому и перенесли, что был оффтоп
А функции "убрать плюсы" как бы и нет
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43
Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?
И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:52
Kudrjavuy
Гондурас мы уже давно опередили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:03
Re: Політичні дискусії
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.
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