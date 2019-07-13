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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3546354735483549

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
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3
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22%
44
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0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Почитайте историю Великой Французской революции


Ага, з 230-річницею взяття Бастилії!
(Є привід накатити)
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:37

Довольно интересно - https://www.obozrevatel.com/politics/ukrainu-zhdet-krupnoe-razocharovanie-yurij-shvets.htm (интервью со Швецом). Вторая часть https://www.obozrevatel.com/russia/krov-lilas-rekoj-dlya-putina-eto-byilo-kruto-sokursnik-prezidenta-rossii.htm, на мой взгляд, не особо - там больше о Медведчуке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:57

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?


Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы.

Во-первых, один такой прецедент уже был. Можно переносить аккуратнее, с уборкой "+".
Во-вторых, чего вдруг это появилось на вал. ветке? Там вообще ни слова, относящегося к валюте.
Потому и перенесли, что был оффтоп
А функции "убрать плюсы" как бы и нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43

Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?

И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:52

Kudrjavuy
Через пять лет слово "украинский" - будет ассоциироваться грубее, чем с "гондурасским", чуть чуть страшнее "сомалийского" сегодня.

Гондурас мы уже давно опередили. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?

И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.
Faceless
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  #<1 ... 3546354735483549
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