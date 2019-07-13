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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:37
Довольно интересно -
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:57
Re: Політичні дискусії
Потому и перенесли, что был оффтоп
А функции "убрать плюсы" как бы и нет
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43
Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?
И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:03
Re: Політичні дискусії
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:13
Началось с вашего утверждения, что к судебным решениям Беня не при чём. Ну так совпало, что SkyUP мешает МАУ, ну совершенно случайно, правда ведь ?
Но я вижу, что пример Барышевки вам неприятен и даже очень. Ведь это нечестность всего суда, да и хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке.
А тут уже только заднюю включать и судью увольнять. Но, что-то мне подсказывает, что всплывёт ещё эта судья где-нить. Такими "ценными" кадрами не разбрасываются.
И ещё такой малюсенький факт, даже когда всё раскрылось. Всё равно от имени истицы подавались жалобы в Генпрокурату о неисполнении решения суда.
PS. И опять совпадение, Беня на Рожкову зуб имеет. И снова мутное решение суда об отстранении Рожковой. И вы тоже в унисон выступаете против Рожковой. Ну такие совпадения.
freeze
Когда придут отжимать ваш маленький бизнес, не говорите, что вас не предупреждали. Ибо всегда начинают со своих
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32
Але й у Вас логіка хромає...
1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...
Спаситель , організатор добробатів які замінили армію
І про Порошенка в 2015
Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію
2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...
Як так вийщло?
Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:56
У вас совершенно отсутствует логика, наоборот очень хороший пример - запятнавшая себя судья уволена, против неё сразу же начато уголовное производство, решение отменено.
Я так и не понял, где в этом вшем конкретном примере тотальный контроль Бени над судами. Скорее наоборот - Бене дали по губам.
Вы как будто из 19 века и не в курсе, что такое
Как можно сохранить в тайне дело суда, приостанавливающего лицензию ? Оно опубликовано открытым текстом в интернете в реестре судебных решений.
Может это я и предал огласке, почитывая реестр, хотя я думаю это сделали представители СкайАп, но вы об этом конечно не догадались.
Вы удивитесь сколько в жизни бывает таких совпадений, кто-то приснился, а на следующий день вы случайно встретились с этим человеком, вас во сне укусила собака, а на следующий день это повторилось наяву.
Непонятно почему прикрываясь Беней, вы выгораживаете явную коррупционную связь персоны и её лоббирование российских банков, вам телемост не нравится, а это нравится, вы как-то определитесь - здесь всё должно быть однородно. А то получается, что Вову Путина вы любите больше чем Беню.
Запись аудио.
"Рожкова звонит Игорьку (предположительно — Игорь Береза, руководитель департамента финансового мониторинга НБУ) с требованием ускорить решение вопроса о снятии государственных санкций с БМ Банка. БМ Банк принадлежит российскому государственному банку ВТБ. Председателем наблюдательного совета ВТБ является Константин Улюкаев, министр экономического развития РФ. Его министерство составляет список торговых санкций против Украины. Кроме того, членом правления ВТБ является Юрий Соловьев, который согласно «панамских файлов» был партнером Валерии Гонтаревой в ICU."
Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 лип, 2019 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:57
Re: Політичні дискусії
Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:59
Омеляна потом?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:02
Посмотреть фото можно здесь -
Выбираем нужный "Одномандатний виборчий округ" -> нажимаем на цифру в "Кількість зареєстрованих кандидатів в ОВО" -> на интересующего кандидата в "Прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати" и наслаждаемся его фото.
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