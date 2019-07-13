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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3547354835493550>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:37

Довольно интересно - https://www.obozrevatel.com/politics/ukrainu-zhdet-krupnoe-razocharovanie-yurij-shvets.htm (интервью со Швецом). Вторая часть https://www.obozrevatel.com/russia/krov-lilas-rekoj-dlya-putina-eto-byilo-kruto-sokursnik-prezidenta-rossii.htm, на мой взгляд, не особо - там больше о Медведчуке.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:57

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Ну и вопрос к модераторам - каким образом именно этот пост получил возможность ставить "+"?


Это просто перенесли с валютной ветки, там есть такая опция как ставить плюсы.

Во-первых, один такой прецедент уже был. Можно переносить аккуратнее, с уборкой "+".
Во-вторых, чего вдруг это появилось на вал. ветке? Там вообще ни слова, относящегося к валюте.
Потому и перенесли, что был оффтоп
А функции "убрать плюсы" как бы и нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43

Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?

И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?

И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:13

  freeze написав:Чем вам не нравится приведенный вами же конкретный пример ?

Началось с вашего утверждения, что к судебным решениям Беня не при чём. Ну так совпало, что SkyUP мешает МАУ, ну совершенно случайно, правда ведь ?
Но я вижу, что пример Барышевки вам неприятен и даже очень. Ведь это нечестность всего суда, да и хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке.
А тут уже только заднюю включать и судью увольнять. Но, что-то мне подсказывает, что всплывёт ещё эта судья где-нить. Такими "ценными" кадрами не разбрасываются.
И ещё такой малюсенький факт, даже когда всё раскрылось. Всё равно от имени истицы подавались жалобы в Генпрокурату о неисполнении решения суда.
PS. И опять совпадение, Беня на Рожкову зуб имеет. И снова мутное решение суда об отстранении Рожковой. И вы тоже в унисон выступаете против Рожковой. Ну такие совпадения.

freeze
В "Слуге народа" считают, что Абромавичюс, Данилюк и Пристайко "поймут" свою люстрацию
Когда придут отжимать ваш маленький бизнес, не говорите, что вас не предупреждали. Ибо всегда начинают со своих :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Человек в распоряжении, которого сотни тысяч силовиков, спецслужб и военных, против обычного миллиардера с полуарестованными счетами. Это разные весовые категории по возможностям и влиянию.
Февраль 2014 года. Президент, в распоряжении которого всех спец.службы и армия, его партия имеет большинство в Раде, сбегает в Ростов.
Разные весовые категории говорите ...
Лишний раз убеждаюсь, что логические построения это не ваше.
В вашем примере отсутствует одинокий олигарх, но присутствует многомиллионное население. Это настолько далекие вещи, что поставить их на одну половинку весов, выглядит вообще анекдотично.
Але й у Вас логіка хромає...
1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...
Спаситель , організатор добробатів які замінили армію
І про Порошенка в 2015
Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію
2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...

Як так вийщло?
Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:56

  pesikot написав:Но я вижу, что пример Барышевки вам неприятен и даже очень. Ведь это нечестность всего суда, да и хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке.


У вас совершенно отсутствует логика, наоборот очень хороший пример - запятнавшая себя судья уволена, против неё сразу же начато уголовное производство, решение отменено.
Я так и не понял, где в этом вшем конкретном примере тотальный контроль Бени над судами. Скорее наоборот - Бене дали по губам.

  pesikot написав:хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке


Вы как будто из 19 века и не в курсе, что такое https://www.youtube.com/watch?v=3NIyOShvqmY
Как можно сохранить в тайне дело суда, приостанавливающего лицензию ? Оно опубликовано открытым текстом в интернете в реестре судебных решений.
Может это я и предал огласке, почитывая реестр, хотя я думаю это сделали представители СкайАп, но вы об этом конечно не догадались.

  pesikot написав:PS. И опять совпадение, Беня на Рожкову зуб имеет. И снова мутное решение суда об отстранении Рожковой. И вы тоже в унисон выступаете против Рожковой. Ну такие совпадения.


Вы удивитесь сколько в жизни бывает таких совпадений, кто-то приснился, а на следующий день вы случайно встретились с этим человеком, вас во сне укусила собака, а на следующий день это повторилось наяву.
Непонятно почему прикрываясь Беней, вы выгораживаете явную коррупционную связь персоны и её лоббирование российских банков, вам телемост не нравится, а это нравится, вы как-то определитесь - здесь всё должно быть однородно. А то получается, что Вову Путина вы любите больше чем Беню.

Запись аудио.
"Рожкова звонит Игорьку (предположительно — Игорь Береза, руководитель департамента финансового мониторинга НБУ) с требованием ускорить решение вопроса о снятии государственных санкций с БМ Банка. БМ Банк принадлежит российскому государственному банку ВТБ. Председателем наблюдательного совета ВТБ является Константин Улюкаев, министр экономического развития РФ. Его министерство составляет список торговых санкций против Украины. Кроме того, членом правления ВТБ является Юрий Соловьев, который согласно «панамских файлов» был партнером Валерии Гонтаревой в ICU."
Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 лип, 2019 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:57

Re: Політичні дискусії

Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.

Омеляна потом?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:02

14 июля 2019
На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламенстьких выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарних округах.

https://www.unian.net/elections/1061673 ... egram_site

Посмотреть фото можно здесь - https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 1=919.html
Выбираем нужный "Одномандатний виборчий округ" -> нажимаем на цифру в "Кількість зареєстрованих кандидатів в ОВО" -> на интересующего кандидата в "Прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати" и наслаждаемся его фото.
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