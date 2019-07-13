Додано: Нед 14 лип, 2019 16:56

pesikot написав: Но я вижу, что пример Барышевки вам неприятен и даже очень. Ведь это нечестность всего суда, да и хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке. Но я вижу, что пример Барышевки вам неприятен и даже очень. Ведь это нечестность всего суда, да и хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке.

pesikot написав: хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке хотели втихаря провести решение против SkyUP, но что-то пошло не так и кто-то предал дело огласке

pesikot написав: PS. И опять совпадение, Беня на Рожкову зуб имеет. И снова мутное решение суда об отстранении Рожковой. И вы тоже в унисон выступаете против Рожковой. Ну такие совпадения. PS. И опять совпадение, Беня на Рожкову зуб имеет. И снова мутное решение суда об отстранении Рожковой. И вы тоже в унисон выступаете против Рожковой. Ну такие совпадения.

У вас совершенно отсутствует логика, наоборот очень хороший пример - запятнавшая себя судья уволена, против неё сразу же начато уголовное производство, решение отменено.Я так и не понял, где в этом вшем конкретном примере тотальный контроль Бени над судами. Скорее наоборот - Бене дали по губам.Вы как будто из 19 века и не в курсе, что такоеКак можно сохранить в тайне дело суда, приостанавливающего лицензию ? Оно опубликовано открытым текстом в интернете в реестре судебных решений.Может это я и предал огласке, почитывая реестр, хотя я думаю это сделали представители СкайАп, но вы об этом конечно не догадались.Вы удивитесь сколько в жизни бывает таких совпадений, кто-то приснился, а на следующий день вы случайно встретились с этим человеком, вас во сне укусила собака, а на следующий день это повторилось наяву.Непонятно почему прикрываясь Беней, вы выгораживаете явную коррупционную связь персоны и её лоббирование российских банков, вам телемост не нравится, а это нравится, вы как-то определитесь - здесь всё должно быть однородно. А то получается, что Вову Путина вы любите больше чем Беню.Запись аудио."Рожкова звонит Игорьку (предположительно — Игорь Береза, руководитель департамента финансового мониторинга НБУ) с требованием ускорить решение вопроса о снятии государственных санкций с БМ Банка. БМ Банк принадлежит российскому государственному банку ВТБ. Председателем наблюдательного совета ВТБ является Константин Улюкаев, министр экономического развития РФ. Его министерство составляет список торговых санкций против Украины. Кроме того, членом правления ВТБ является Юрий Соловьев, который согласно «панамских файлов» был партнером Валерии Гонтаревой в ICU."