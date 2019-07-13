Омелян уже пошёл на сделку со следствием и даёт показания.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:03
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:07
Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.
На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:26
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:32
Опять, совпадение.
Вы так Беню защищаете И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.
Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:45
Re: Політичні дискусії
Ещё зимой, во время предвыборной кампании, когда ЗЕ! убирал снег. Я писал, что уборка снега - не уровень Президента и если Президент убирает снег, значит он, как управленец - ничто.
Теперь мы видим, мелочного, недалекого человека, в качестве президента. Который собирается звонить и.о. СБУ Баканову ради кого ? ради секретаря рай.совета.
Оцените уровень, глава всея СБУ и секретарь рай.совета.
ЗЕ!филам пишу, да, тот секретарь получил срок за разбой. Но дело было в 2002 году.
Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт".
И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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