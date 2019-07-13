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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
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0
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4
Голос
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34
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12
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8%
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Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:03

  Хутін Пуй написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.

Омеляна потом?

Омелян уже пошёл на сделку со следствием и даёт показания.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:07

  budivelnik написав:Але й у Вас логіка хромає...
1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...
Спаситель , організатор добробатів які замінили армію
І про Порошенка в 2015
Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію
2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...

Як так вийщло?
Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня?


Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.
На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:26

  Хутін Пуй написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.

Омеляна потом?

Эфиопского потом!!! :lol:
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:32

  freeze написав:
Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.
На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.

Опять, совпадение.
Вы так Беню защищаете :) И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова :) и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.
Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:45

Re: Політичні дискусії

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта. Мне надо закончить с этим человеком",
Ещё зимой, во время предвыборной кампании, когда ЗЕ! убирал снег. Я писал, что уборка снега - не уровень Президента и если Президент убирает снег, значит он, как управленец - ничто.
Теперь мы видим, мелочного, недалекого человека, в качестве президента. Который собирается звонить и.о. СБУ Баканову ради кого ? ради секретаря рай.совета.
Оцените уровень, глава всея СБУ и секретарь рай.совета.
ЗЕ!филам пишу, да, тот секретарь получил срок за разбой. Но дело было в 2002 году.
Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт".
И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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