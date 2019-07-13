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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3547354835493550 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 200 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 200 Додано: Нед 14 лип, 2019 17:03 Хутін Пуй написав: Оранжевый-хит сезона написав: Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука. Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.

Омеляна потом? Омеляна потом?

Омелян уже пошёл на сделку со следствием и даёт показания. Омелян уже пошёл на сделку со следствием и даёт показания. Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19880 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 17:07 budivelnik написав: Але й у Вас логіка хромає...

1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...

Спаситель , організатор добробатів які замінили армію

І про Порошенка в 2015

Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію

2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...



Як так вийщло?

Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня? Але й у Вас логіка хромає...1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...Спаситель , організатор добробатів які замінили арміюІ про Порошенка в 2015Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...Як так вийщло?Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня?



Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.

На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого. Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого. freeze 4 Повідомлень: 12249 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 17:26 Хутін Пуй написав: Оранжевый-хит сезона написав: Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука. Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.

Омеляна потом? Омеляна потом?

Эфиопского потом!!! Эфиопского потом!!! dima_beleb Повідомлень: 264 З нами з: 11.10.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 17:32 freeze написав:

Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.

На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого. Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.

Опять, совпадение.

Вы так Беню защищаете И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.

Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация Опять, совпадение.Вы так Беню защищаетеИ ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожковаи это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2729 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3547354835493550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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