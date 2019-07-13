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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:03
Хутін Пуй написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.
Омеляна потом?
Омелян уже пошёл на сделку со следствием и даёт показания.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:07
budivelnik написав:
Але й у Вас логіка хромає...
1 Кількома постами вище про Бєню в 2014...
Спаситель , організатор добробатів які замінили армію
І про Порошенка в 2015
Пиляє офшори , через кузню обкрадає армію
2 Приходимо в 2017-2019 і виявляється Бєня в бігах , армія замінила Добробати...
Як так вийщло?
Те що нібито верховна влада обкрадала стало на голову сильнішим того народного руху якиому допомагав безсрібляник Беня?
Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.
На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.
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freeze
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:26
Хутін Пуй написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Прошла информация что на этой неделе будут задерживать Порошенко, Кононенко и Свинарчука.
Омеляна потом?
Эфиопского потом!!!
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dima_beleb
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:32
freeze написав:
Я не писал такого, Вы меня с кем-то перепутали.
На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.
Опять, совпадение.
Вы так Беню защищаете
И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова
и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.
Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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