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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:45

Re: Політичні дискусії

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта. Мне надо закончить с этим человеком",
Ещё зимой, во время предвыборной кампании, когда ЗЕ! убирал снег. Я писал, что уборка снега - не уровень Президента и если Президент убирает снег, значит он, как управленец - ничто.
Теперь мы видим, мелочного, недалекого человека, в качестве президента. Который собирается звонить и.о. СБУ Баканову ради кого ? ради секретаря рай.совета.
Оцените уровень, глава всея СБУ и секретарь рай.совета.
ЗЕ!филам пишу, да, тот секретарь получил срок за разбой. Но дело было в 2002 году.
Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт".
И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:57

  pesikot написав:Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт".
И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.

А теперь осудите перлы и маты порошенко на митингах к простым людям.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:04

А на что Гройсмэн надеется? Палаток его хоть и не очень много, но хватает.
Зачем их оплачивать? Деньги на воздух. Или это не его деньги?
Он же и 2% может не набрать.
Шарий и то больше наберёт, и без единой палатки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:14

  freeze написав:На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.


Ну олигархи в принципе никого на свою территорию стараются не пускать и не делиться. Это всего лишь временное совпадение интересов, если олигарх сделал что-то общественно полезное. Поэтому я бы не использовал слово "заслуга". Но это лично мое мнение, я не навязываю.

Другое дело, что граждане-порохоботы всячески пытаются отгородить объект своего почитания от титула "олигарх". Мол, не был им даже до президентства, а затем и подавно...

Вот это ложь! Такой же олигарх, как Коломойский и как Ахметов. С разницей лишь в том, что предпринял (оказавшуюся безуспешной) попытку объявить своей личной территорией всю Украину, чем и подстегнул Коломойского ответить "Слугой народа".

Жадность сгубила... Собственно, как и Януковича, также пытавшегося доминировать над остальными...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:26

  pesikot написав:Опять, совпадение.
Вы так Беню защищаете :) И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова :) и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря.
Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация :)


Рожкову у каждого здравомыслящего человека, зарабатывающего в гривнах, есть и личная причина ненавидеть. Просто распила ради она, по предварительному сговору с Гонтаревой, Яресько и Порошенко, вдвое обесценила каждую гривну каждого украинца в кармане, на карточке и на депозитном счету.

Теперь вот уже 6-й год продает подставным коллекторам "проблемку" по 1,5-5% от номинала. Интересно, хоть одному заемщику была предложена такая любезность - вопрос риторический, разумеется...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:39

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?

И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.

В курсе.
Но с редактированием постов раньше не сталкивался. Обычно просто удаляли.

P.s. Кстати, писать, что мы уже обогнали Гондурас тоже нельзя?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:48

  ЛАД написав:
  tea написав:.......
Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.

Противоречия не видите?
Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?

Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:50

  ЛАД написав:
  tea написав:..........
Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.

Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.

Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:54

  ЛАД написав:Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:55

  tea написав:
  ЛАД написав:
  tea написав:.......
Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.

Противоречия не видите?
Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?

Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.

Назвiть, будь ласка, головну iдею.
I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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